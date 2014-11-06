Паника в ОПЕК начнется только при цене нефти в $70

По информации,
полученной порталом Marketwatch
от одного из чиновников ОПЕК, картель
начнет снижать квоты добычи нефти только
если цена на сырье упадет до $70
и ниже.
«При цене в 70 долларов за
баррель в ОПЕК начнется настоящая
паника. Мы привыкли жить при 100
долларах за баррель», было сказано
за кулисами встречи чиновников 12 стран,
входящих в ОПЕК.
«Большой форум» ОПЕК пройдет 27 ноября, а сегодня проходит своеобразная ее репетиция: страны пытаются договориться о том, как они отреагируют на 25%-ное снижение цены на нефть за считанные месяцы. С учетом того, что главный поставщик черного золота на мировой рынок — Саудовская Аравия — может спокойно позволить себе и дальше снижать цену, имея в кармане собственные цели и амбиции, встреча 27 ноября обещает быть жаркой. Впрочем, сегодня об этом уже писал уважаемый Booka85.