Паника в ОПЕК начнется только при цене нефти в $70

По информации, полученной порталом Marketwatch от одного из чиновников ОПЕК, картель начнет снижать квоты добычи нефти только если цена на сырье упадет до $70 и ниже.



«При цене в 70 долларов за баррель в ОПЕК начнется настоящая паника. Мы привыкли жить при 100 долларах за баррель», было сказано за кулисами встречи чиновников 12 стран, входящих в ОПЕК.



«Большой форум» ОПЕК пройдет 27 ноября, а сегодня проходит своеобразная ее репетиция: страны пытаются договориться о том, как они отреагируют на 25%-ное снижение цены на нефть за считанные месяцы. С учетом того, что главный поставщик черного золота на мировой рынок — Саудовская Аравия — может спокойно позволить себе и дальше снижать цену, имея в кармане собственные цели и амбиции, встреча 27 ноября обещает быть жаркой. Впрочем, сегодня об этом уже писал уважаемый Booka85.