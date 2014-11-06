Саудовская Аравия ведет «тихую войну» с США?

Саудовская Аравия снова наводит панику на нефтяной рынок: цена на сырую нефть, добываемую ОПЕК, ушла ниже планки в 80 долларов. Готовится ли картель к большому переделу сфер влияния?

Мировой спрос на нефть снижается, а квоты на объемы ее производства ОПЕК даже и не думает понижать. Вчера средняя цена нефти марки Brent достигла 78.67 долларов за баррель: такой низкой цены черное золото не знало уже целых четыре года.

Очень кстати, добыча нефти в США сейчас держится на тридцатилетнем максимуме, и, что интересно, не далее, как 3 ноября Саудовская Аравия существенно сократила цену для американских покупателей. Азиатским клиентам тоже предоставляются существенные скидки.



Судя по происходящему, ОПЕК в ее нынешнем виде скоро прикажет долго жить: за 54 года ее существования интересы стран-участниц успели разойтись по разным берегам. Отдельные страны, занимающие львиную долю нефтяного рынка, могут диктовать свои условия остальным. Бюджеты этих стран (например, Иран, Ирак, Саудовская Аравия) в основном сформированы нефтью, и поэтому им выгодна дорогая нефть и серьезные объемы экспорта. За счет нефти Ирак, Венесуэла и та же Саудовская Аравия обеспечивают все свои социальные программы и схемы жизнеобеспечения. Поэтому снижение цены на нефть со стороны этих стран — действие, совершаемое с четкой целью. Как говорил старина Винни Пух, это «жжж» неспроста, и ни одна из стран-экспортеров ни в коем случае не действует себе во вред.

Скидки для Азии понятны: это огромный рынок, в борьбе за который можно и цены снизить — всё равно можно будет хорошо заработать на объемах. А вот чем объяснить удешевление нефти для американских клиентов?







Многие аналитики уже разработали теорию, согласно которой Саудовская Аравия таким образом ведет негласную, но уверенную войну с США в попытке задушить «сланцевую революцию». Правда, власти этого ближневосточного королевства уверяют, что ставили себе целью всего лишь заставить переработчиков нефти в США покупать более дешевое сырье и увеличить собственные барыши. Однако не всё так просто, и нефтяной министр в Ираке, Адель Абдул Махди, сам признался в том, что внутри самой ОПЕК уже идут ожесточенные споры и отчаянная борьба за доли нефтяного рынка. При этом на рынке уже происходит паника из-за действий Саудовской Аравии.

Так что же потеряют США при сохранении низкой цены на саудовскую нефть? Определенно, выиграет потребительский сектор. А пострадают вполне ожидаемо нефтяной и газовый. В последние несколько лет компании добывающей отрасли получали сверхдоходы: на дорогой нефти «хорошо кушала» не только Россия. Расходы на разведку и разработку сланцевых месторождений росли, а вот сейчас акции этих компаний неуклонно падают: как уже было написано выше, на рынках паника. Сейчас ручеек денег начинает становиться прерывистым, а рост производства замедляется. Так, Exxon Mobil, Chevron и Shell инвестировали в добычу за последние пять лет порядка 500 млрд долларов, а увеличить объем добываемого сырья в 2013 году так и не смогли. Добыча крупных компаний постоянно снижается, и эффективность капитальных расходов падает со скоростью в 5% ежегодно. Рентабельность добычи неуклонно снижается, и проекты становятся все менее выгодными. Ставка внутренней доходности американских скважин находится на уровне 70 — 80 долларов за баррель, и это — минимальный уровень для вложения средств в проекты.

При цене, предлагаемой Саудовской Аравией, собственная добыча в США вообще теряет всяческий смысл. Долгосрочная перспектива для всей страны при этом вырисовывается не самая радужная: нефтяники — крупнейшие налогоплательщики, а это означает, что снизятся и доходы бюджета страны. Кроме того, энергетический рай в США сейчас связан с увеличением добычи нефти и газа, и если добыча прекратится — Саудовской Аравии достаточно будет только опять повысить цены, чтобы организовать США серьезные проблемы с экономикой.