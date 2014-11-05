Конец «зарплатного рабства» в России

С
сегодняшнего дня в России вступает в
силу закон, согласно которому каждый
работающий гражданин страны имеет право
самостоятельно выбирать банк для своего
зарплатного счета. «Зарплатное рабство»,
по которому гражданам навязывался счет
в банке, удобном для той или иной
организации, с сегодняшнего дня
объявляется незаконным.
Не секрет, что так называемые зарплатные проекты во многих банках до сих пор подписывались благодаря «откатам» и дружеским договоренностям. С нынешнего момента работник вправе заменить банк. Не позднее, чем за пять рабочих дней до перечисления зарплаты он должен уведомить работодателя о смене своих реквизитов, куда необходимо перевести деньги.
И еще одно новшество в законе: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, теперь можно открывать вклады в любом банке (разумеется, на условии обязательного страхования вклада). До этого дети-сироты могли иметь собственные вклады только в «Сбербанке».