Конец «зарплатного рабства» в России

С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон, согласно которому каждый работающий гражданин страны имеет право самостоятельно выбирать банк для своего зарплатного счета. «Зарплатное рабство», по которому гражданам навязывался счет в банке, удобном для той или иной организации, с сегодняшнего дня объявляется незаконным.



Не секрет, что так называемые зарплатные проекты во многих банках до сих пор подписывались благодаря «откатам» и дружеским договоренностям. С нынешнего момента работник вправе заменить банк. Не позднее, чем за пять рабочих дней до перечисления зарплаты он должен уведомить работодателя о смене своих реквизитов, куда необходимо перевести деньги.

И еще одно новшество в законе: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, теперь можно открывать вклады в любом банке (разумеется, на условии обязательного страхования вклада). До этого дети-сироты могли иметь собственные вклады только в «Сбербанке».



