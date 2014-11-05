Генпрокуратуру просят проверить политику центробанка РФ

Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что регулятор ни в коем случае не должен отпускать рубль «в свободное плавание». Об этом сообщает сегодня газета "Известия".

Федоров направил в генпрокуратуру запрос, в котором просит провести проверку политики центробанка. Депутата просто поразил документ регулятора "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов", который подразумевал создание условий для перехода к режиму плавающего валютного курса и формированию курса рубля под влиянием преимущественно рыночных факторов.



Получается, что такими действиями руководство Банка России нарушает п. 2 ст. 75 Конституции РФ, в котором указано: "защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти". Плюс в ст. 3 ФЗ "О ЦБ РФ (Банке России)" сказано: "основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля". А российский рубль против доллара с 17 декабря 2013 года по 27 октября 2014 года упал на 31%, а против евро — на 22%.

Таким образом, Федоров утверждает, что последние действия центробанка РФ не соответствуют законодательным нормам и просит Генпрокуратуру провести проверку и дать правовую оценку действиям ЦБ.

В Центральном банке России заметили, что отчетность о проделанной работе банка проверяет Счетная палата РФ, которая и определяет правильность его действий.