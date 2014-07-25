Хитрые схемы работы на азиатских валютах

Даже учитывая тот факт, что валютные инвесторы уже некоторое время ждут повышения процентных ставок, многие из них еще не готовы к «прыжку» американских показателей. Многие из них сделали ставку в развивающиеся валюты, от которых можно в любой момент отказаться, если ФРС сделает какие-либо внезапные сигналы ужесточения монетарной политики.

В ожидании повышения ставок инвесторы делали вложения в более волатильные активы, особенно интересовали их валюты Азиатско-Тихоокеанского региона. А совсем недавно они начали отказываться от покупки активов в Европе, даже в Италии и Испании, чтобы избежать любых отголосков конфликта в восточной Украине.

Используются разнообразные приемы, чтобы зарабатывать на «развивающихся» валютах. Например, инвесторы занимают доллары (валюту с низкой процентной ставкой) и обменивают на индонезийскую рупию (валюту с высокой процентной ставкой), чтобы потом «снять сливки» в виде доходности.

До сих пор это работало (с конца июня доллар потерял 5,3% против рупии). Но это оставляет в торговле широкое поле для неожиданностей. Впрочем, инвесторы пока не торопятся возвращаться на рынок доллара и продолжают спекуляции на рынке азиатских валют.