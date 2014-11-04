На какой вопрос трейдеры ищут ответ на этой неделе?

В минувшую пятницу стало полной неожиданностью, когда Dow Jones продвинулся на 1,1%, а S&P 500 получил рост на 1,4% на NASDAQ.

Индекс S&P прошел V-образное восстановление, которое закончилось ростом на 11% от минимумов всего за 11 торговых дней. С технической точки зрения, последние две бычьи свечи, которые возвестили это восстановление, это менее половины красной свечи, которая вела S&P вниз на той неделе.

В каком-то смысле, кажется, что все трейдеры и инвесторы находятся на той же стороне лодки, чтобы снова начать все это на этой неделе. В том числе «прерывание» в четверг, когда было много странных цен, связанных с неожиданными входами. Скорее всего, несколько торговых дней пройдут без особых громких заголовков, чтобы было больше ясности, поэтому трейдеры смогут перестроить свои торговые системы для долгосрочных торгов.

В начале этой недели многие участники рынка будут ждать «неожиданный» ход со стороны Европейского центрального банка. По сути один шаг он уже совершил, читайте пост ранее.

И, наконец, тот самый вопрос, который должен волновать всех трейдеров на этой неделе. Что же будет с рынками, если ничего не сделает ЕЦБ? Чтобы избежать распаленных замечаний, реальный вопрос, на который трейдеры должны ответить, такой - есть ли фундаментальные изменения на этой неделе?

Если нет, то ожидаемый рост еще на 11% в течение 11 дней может не оправдаться.

В последние несколько недель рынки торгуются на новостях. Например, рынок не раз падал вниз из-за паники вокруг Эбола. В минувшую пятницу, наоборот, рынки взорвались ростом после заголовков относительно количественного смягчения в Японии.