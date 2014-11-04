ЕЦБ резко увеличил выкуп активов

Европейский центробанк резко повысил объем скупаемых активов. На конец октября общая сумма обеспеченных облигаций, которые приобрел ЕЦБ, составляет больше 3 млрд евро.

Но уже сейчас, по данным ЕЦБ, общий объем всех выкупленных ценных бумаг достиг отметки в 4,779 млрд евро.

Это, пожалуй, самые рекордные покупки центробанка. Прежде за неделю было выкуплено активов на 1,7 млрд евро - ЕЦБ тогда купил облигации итальянского банка Intesa Sanpaolo и двух французских банков – BNP Paribas и Societe Generale.

Напомним, представители ЕЦБ заявляли о планируемом объеме программы выкупа — она может составить до 1 трлн евро.