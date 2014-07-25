Компания Amazon терпит огромные убытки

Недавно были опубликованы финотчеты компании. Крупнейший интернет-ритейлер в мире Amazon.com Inc. Отметил чистый убыток во втором квартале 2014 года в 18 раз, несмотря на повышение выручки. Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне ее чистый убыток составил $126 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению с $7 млн, или 2 цента на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 23% и достигла $19,34 млрд против $15,7 млрд годом ранее.

В текущем квартале Amazon планирует получить выручку в районе $19,7-21,5 млрд (рост на 15-26% относительно третьего квартала 2013 года) и операционный убыток в диапазоне $410-810 млн (против убытка в $25 млн годом ранее).

Котировки акций интернет-компании в ходе электронных торгов в четверг после опубликования отчетности упали более чем на 10%. Капитализация компании с начала текущего года сократилась на 10% — до $164,8 млрд.