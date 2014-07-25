Выбор Форекс-брокера: верные признаки лохотрона

Выбор надежного форекс-брокера — то, с чего каждый трейдер в идеале должен начинать свою карьеру на валютном рынке. Там, где крутятся большие деньги, часто крутятся и большие мошенничества. Так называемые «кухни» - дилинговые центры, которые проводят операции за счет вновь привлекаемых клиентов и практически не выходят собственно на внешний Форекс-рынок. Во многих странах мира «кухни» запрещены, потому что они представляют, по сути, финансовые пирамиды. Есть несколько железных признаков неблагонадежного форекс-брокера.

Активное заманивание новичков рынка, неопытных трейдеров, ускоренный процесс обучения (пара — тройка лекционных часов) и обязательная мотивация по внесению очень крупного денежного депозита. Низкие спреды и высокое плечо — крайне подозрительная штука, если они ничем не объясняются. «Кухня» убеждает своих трейдеров торговать не дома, а в залах компании. Как правило, эта идея активно проталкивается прямо с начала процесса обучения и объясняется «деловым фоном» и «возможностью оперативного консультирования». «Деловой фон» в этом случае означает не что иное, как нервозная эмоциональная обстановка и мотивация совершать массу сделок, продиктованных сиюминутными позывами, никак не обоснованными логически. Ничтожное количество «кухонь» имеют доброе имя и входят в рейтинги брокерских компаний. Как правило, такая контора — небольшая фирма, о которой, скорее всего, никто из профессиональных опытных трейдеров никогда не слышал. Еще раз оговорюсь: целевая аудитория «кухни» - человек, который совершенно ничего не смыслит в торговле на Форексе. Низкое качество платформы, отсутствие новостей и аналитики.

Что происходит после того, как клиент попадается на крючок — думаю, объяснять не надо. Клиент попадается, вносит высокий депозит, за смешное время его проигрывает при поддержке «внимательных и профессиональных консультантов», после чего долго старается забыть обо всем, как о страшном сне.

Будьте бдительны, дорогие товарищи трейдеры, особенно те из вас, кто еще не имеет большого опыта игры на Форексе.