Медь теряет свои максимальные позиции

Во вторник фьючерсы на медь упали с трехнедельного максимума предыдущей сессии, так как сегодня участники рынка готовятся к выпуску ключевых данных США, которые могут дать дальнейшие намеки на прочность экономики и возможный путь развития денежно-кредитной политики.

Во время утренних европейских торгов на подразделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи медь с поставкой в ​​декабре подешевела на 0,58%, или 1,9 цента, до торгов на $3,218 за фунт. Цены торгуются в диапазоне между $3,215 и $3,241 фунт.

Днем ранее фьючерсы на медь достигли $3,246, максимума 5 августа, на фоне слухов, что замедление экономического роста Китая подтолкнет политиков к новым мерам стимулирования.

Фьючерсы, скорее всего, найдут поддержку на $3,169, минимуме 22 августа, и сопротивление на $3,246 фунта, максимуме 25 августа.