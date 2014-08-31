Видеоуроки: документальный фильм про Уолл-стрит

В этом документально-популярном фильме рассказывают множество интересных фактов про Уолл стрит - самой популярной для финансистов и трейдеров улице мира.



Совсем небольшая по размерам узкая улица в центре Нью-Йорка - это полноценный финансовый центр, где расположена Нью-Йоркская фондовая биржа и сосредоточены крупнейшие мировые капиталы. От героев фильма вы узнаете, что происходило на бирже раньше и как ведут себя трейдеры и брокеры там сейчас. Они также расскажут, каково это - начинать карьеру с нуля, и познакомят нас с настоящей чистокровной акулой капитализма.

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