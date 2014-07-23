Обзор рынка — растут мировые индексы

Уже вчера замечен был неплохой рост мировых фондовых индексов. А вот отличился среди всех американский S&P 500 — он установил новый исторический максимум. Доллар благодаря хорошим макроэкономическим данным и отчетам США укрепился по отношению к другим валютам.

Во вторник и среду отчитались 115 компаний из списка S&P 500. Вчера позитивную информацию опубликовали Apple, Microsoft, Verizon Communications. Повышение их акций было не существенным, но все равно поддержало индексы. Акции американских строительных компаний выросли на 1-1,5% благодаря данным о продажах домов на вторичном рынке - за июнь они возросли на 2,6% (до максимума с 2007 года) и составили 5,04 млн штук.

Европейские фондовые индексы в то же время росли вместе с американскими. Сейчас они продолжают повышаться благодаря хорошей отчётности европейских компаний - Daimler, Actelion Ltd., ARM Holdings и др. В ЕС и в США сегодня не ожидается значимой макроэкономической статистики.