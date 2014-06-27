Пятница: фондовые фьючерсы США падают, европейские индексы подросли, а азиатские вели себя по-разному

В пятницу 27 июня фондовые фьючерсы США демонстрируют небольшое снижение при открытии, поскольку ожидалась публикация данных о потребительских настроениях в стране. Пред открытием торгов фьючерс на Dow 30 говорит о снижении на 0,10%, фьючерс на S&P 500 “проседает» на 0,14%, а фьючерс на Nasdaq 100 сигнализирует о 0,10%-ном падении.

На рынке акций ожидается повышение активности бумаг Dupont Fabros Technology (после сообщения компании Pioneer о том, что снижение уровня продаж семян модифицированной кукурузы приведет к сокращению операционной прибыли во втором квартале). Также прогнозируется, что «расшевелятся» акции Manitowoc (на фоне информации о том, что акции Relational Investors LLC, на премаркете прибавили сразу 12,22%). После оглушительного дебюта на рынке в четверг на премаркете отмечается подъем акций GoPro (на 3,13%). Что касается доходов, то на 2,91% выросли акции Nike (в свете сообщений об огромных продажах одежды и обуви).

В Европе день прошел без особых происшествий, на фоне небольшого роста: DJ Euro Stoxx 50 прибавил 0,19%, CAC 40 подрос на 0,26%, DAX «наел» 0,2%, а FTSE — только 0,15%.

Азия демонстрировала разнонаправленные движения: гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, а японский Nikkei 225 рухнул на 1,39%.