Компьютеры Белого дома взломали. Подозревают русских хакеров - видео

Американские СМИ весь вечер трубят о том, что головной офис Белого дома был атакован хакерами. Заголовки примерно одинаковые: «Взломаны компьютерные сети Белого дома». Кого подозревают? Конечно же, русских хакеров.

Новостные СМИ ссылаются на информацию газеты Washington Post, которая в свою очередь уверяет, что источник из Белого дома подтвердил факт взлома сети. И то, что под подозрение попадает правительство России.

Смотрите видео — Russia Today обсуждает эту новость с экспертом, создателем сайта Watchingamerica.com Робином Кёрнером.

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