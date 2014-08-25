Нефть стабилизируется: страшен только сильный доллар

В понедельник фьючерсы на нефть почти не изменились, стабилизировавшись после достижения многомесячных минимумов на прошлой неделе, однако в целом сильный доллар США и опасения по поводу обильных мировых запасов, скорее всего, продолжат оказывать давление на цены.

В ходе утренних европейских часов на бирже ICE в Лондоне нефть Brent с поставкой в октябре повысились на 0,06% - до торгов на $102,36 за баррель.

На прошлой неделе октябрьский контракт на Brent подешевел на 1,19%, или $1,24. Это стало его вторым подряд недельным снижением. 19 августа торгуемая в Лондоне нефть марки Brent достигла 14-месячного минимума $101,07, так как мировые поставки оцениваются как достаточные, несмотря на продолжающееся насилие в Украине и на Ближнем Востоке.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в ​​октябре подорожала на 0,02% - до торгов по $93,67 за баррель.

21 августа цены на нефть в Нью-Йорке упали до семимесячного минимума $92,50 за баррель.

Контракты на нефтяные фьючерсы имеют тенденцию снижаться при росте доллара, так как окрепшая американская валюта повышает в цене нефть для держателей других валют.

На этой неделе инвесторы ждут серию ключевых экономических индикаторов США. В четверг в США выйдут данные по росту ВВП во втором квартале. В ходе недели страна также опубликует отчеты по продажам жилья на первичном рынке недвижимости, по заказам на товары длительного пользования и по первичным заявкам на получение пособия по безработице.