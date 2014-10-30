Фондовые рынки Азии поддержало решение ФРС

После объявления решения ФРС о сворачивании программы количественного смягчения на азиатском рынке наблюдается небольшой рост. Так, японский индекс Nikkei вырос во время торгов на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,5%, и только гонконгский Hang Seng пошел вниз на 0,6%.

"Неопределенность, связанная с экономической ситуацией за пределами Японии, ослабла, и позитивная отчетность компаний США поддерживает рынок акций, - отмечает портфельный управляющий Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. в Токио Юсуке Куваяма. - Японские компании, особенно экспортеры, также демонстрируют хорошие результаты".

Акции компаний тоже пошли в рост — ценные бумаги японского производителя полупроводников Renesas Electronics Corp. подорожали на 7,8%, но акции Yahoo Japan Corp. подешевели на 6,1% из-за слабого прогноза по прибыли. Крупнейшая нефтяная компания PetroChina тоже теряет в стоимости акций 1,1% - ее чистая прибыль за прошедший квартала оказалась самой низкой два года.

Еще одно падение — крупнейший банк КНР Industrial & Commercial Bank of China отметил снижение акций 1% после публикации отчетов о том, что с 2006 года выросло число "плохих" кредитов в портфеле кредитной организации.