Фондовые рынки Азии не показали единой динамики

Азиатские площадки сегодня торговались вразнобой, единой динамики не было. Стресс-тесты европейских банков, показавшие, что большая их часть выдержит кризис, явились серьезной поддержкой азиатским акциям. Между тем, китайские и гонконгская фондовая площадки закрылись на понижении, ведь программа взаимодействия этих рынков так и не будет запущена в октябре, вопреки ожиданиям аналитиков и участников торгов. Программа была объявлена в апреле этого года и должна была обеспечить гонконгским инвесторам доступ к акциям КНР, а китайским инвесторам — возможность покупать акции с листингом на Гонконгской бирже. Запуск ее так и не произошел.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,5%, Nikkei вырос на 0,6%, S&P/ASX – на 0,9%. Shanghai Composite снизился на 0,5%, Hang Seng потерял 0,7%.