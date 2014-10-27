Неделя ожидается с повышенной волатильностью

На этой неделе инвесторы и трейдеры ожидают несколько ключевых событий и экономических отчетов, которые, по оценкам экспертов, могут сильно повлиять на цены активов. Особенное и, пожалуй, самое «горячее» событие — это очередное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Да и вообще основная часть отчетов, как часто бывает, будет как раз из США.
В среду пройдет заседание
ФРС, и вновь больше
всего внимания будет
уделяться высказываниям по поводу
сроков подъема процентных ставок в США.
В случае, если в речах представителей
регулятора инвесторы услышат намеки
на более медленный, чем ожидалось рост
ставок, может прекратиться (на время)
«бегство» капитала из стран с развивающейся
экономикой.
Уже завтра, во вторник, американские статисты предоставят нам крайне важные данные по заказам на товары длительного пользования (за сентябрь 2014 года) и по потребительскому доверию (за октябрь 2014 года). Оба отчета прежде показывали резкое ухудшение, и потому если динамика сохранится, то коррекция вниз на фондовых рынках продолжится.
Следующие важные публикации — это ВВП США, а также выступление Джанет Йеллен, которые ждем в четверг. И если ВВП серьезных сюрпризов не преподнесет (на что очень надеемся), то выступление главы ФРС может конкретно поколебать рынок.
Как уже привычно, внимание инвесторов не обходит стороной события на Украине - в ближайшее время будут опубликованы результаты парламентских выборов. Есть сообщения, что вероятность возобновления активных боевых действий в стране сохраняется, а значит остается высокий риск для валюты и фондового рынка РФ.
Вы видите, что волатильность на этой неделе ожидается неслабая, а потому готовьтесь к новостям и следите за событиями на рынке внимательно.