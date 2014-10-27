Неделя ожидается с повышенной волатильностью

На этой неделе инвесторы и трейдеры ожидают несколько ключевых событий и экономических отчетов, которые, по оценкам экспертов, могут сильно повлиять на цены активов. Особенное и, пожалуй, самое «горячее» событие — это очередное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Да и вообще основная часть отчетов, как часто бывает, будет как раз из США.

В среду пройдет заседание ФРС, и вновь больше всего внимания будет уделяться высказываниям по поводу сроков подъема процентных ставок в США. В случае, если в речах представителей регулятора инвесторы услышат намеки на более медленный, чем ожидалось рост ставок, может прекратиться (на время) «бегство» капитала из стран с развивающейся экономикой.



Уже завтра, во вторник, американские статисты предоставят нам крайне важные данные по заказам на товары длительного пользования (за сентябрь 2014 года) и по потребительскому доверию (за октябрь 2014 года). Оба отчета прежде показывали резкое ухудшение, и потому если динамика сохранится, то коррекция вниз на фондовых рынках продолжится.

Следующие важные публикации — это ВВП США, а также выступление Джанет Йеллен, которые ждем в четверг. И если ВВП серьезных сюрпризов не преподнесет (на что очень надеемся), то выступление главы ФРС может конкретно поколебать рынок.

Как уже привычно, внимание инвесторов не обходит стороной события на Украине - в ближайшее время будут опубликованы результаты парламентских выборов. Есть сообщения, что вероятность возобновления активных боевых действий в стране сохраняется, а значит остается высокий риск для валюты и фондового рынка РФ.

Вы видите, что волатильность на этой неделе ожидается неслабая, а потому готовьтесь к новостям и следите за событиями на рынке внимательно.