Утро понедельника: краткий обзор

Аппетит инвесторов к риску восстанавливается: так, например, азиатские рынки в понедельник утром показывают устойчивый рост. Причины такого улучшения — отчасти приподнятые настроения за океаном на Уолл-стрит, отчасти — немного лучшие, чем ожидалось, результаты стресс-тестов европейских банков. По заявлению ЕЦБ, из 130 крупнейших кредиторов еврозоны 25 провалили чек-ин в конце прошлого года, но большинство из них с тех пор уже успело восстановиться.



Однако результаты испытаний — довольно мрачное напоминание о том, что с долгосрочным состоянием кредитного сектора в Европе все еще надо что-то делать, причем работы очень много. За счет безнадежных кредитов и скрытых потерь будущая прибыль находится под большим вопросом. Бухгалтерская компания KPMG отмечает в своих комментариях, что банки оказываются перед значительной проблемой: сектор все еще остается хронически убыточным.

Евро вырос на 0,3% по отношению к доллару: EUR/USD теперь колеблется на уровне 1,2703. Паре удалось отойти от двухнедельного минимума прошлой недели 1,2614$.

Азиатские акции понемногу подрастают сегодня. На 9.26 мск индекс MSCI (за пределами Японии) прибавил 0,34%; Nikkei, поддержанный слабой иеной, добавил 0,7%; Kospi прибавил 0,33%. Австралийский S&P/ASX окреп на 0,86%, а вот в Гонконге и Шанхае индексы снизились — Shanghai Composite потерял 0,61%, Hang Seng — 0,81%.

В пятницу вышли важные макростатистические данные: ввод в эксплуатацию жилья в США и ВВП за третий квартал в Великобритании. Обе этих цифры несколько снизили опасения по поводу роста глобальных рынков. Продажи жилья в Америке повысились до шестилетнего максимума, а британская экономика выросла на 0,7%.

Американские фондовые рынки выросли еще и благодаря отличным результатам «голубых фишек» Microsoft и Procter&Gamble.

Что касается сырья, то нефть Brent в пятницу усилила потери до 85,93 доллара за баррель. Налицо признаки того, что глобальная поставка продолжит расти: Ирак увеличил нефтяные ресурсы в октябре, в Ливии продуктивность остается высокой, и это — при том, что в обеих странах сейчас продолжается период нестабильности. Золото снизилось под давлением сильных экономических результатов Америки и Британии: XAU/USD потеряла 0,1% до 1230,97 доллара за тройскую унцию.