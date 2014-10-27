Уолл-стрит завершила неделю ростом

Американский фондовый рынок в пятницу завершил свою лучшую неделю за почти два года. Этому очень помогла отличная отчетность Microsoft и Procter&Gamble. Кроме того, снизилась опасность распространения лихорадки Эбола по стране.

S&P 500 вырос на 5,5%, показав лучший результат за прошедшие 23 месяца. DJIA прибавил 0,76%; Nasdaq окреп на 0,69%.



Новости о первом диагностированном случае лихорадки Эбола в Нью-Йорке в четверг ударили по котировкам, однако уже в пятницу рынки справились с этим страхом. Доктор, заразившийся вирусом, находится в больнице Нью-Йорка, состояние его стабильное. Тем временем комиссар города по здоровью сказал, что ВОЗ расширила планы по развитию профилактики заболевания и разработке все новых экспериментальных вакцин.

После очень сильного отчета Microsoft, который увеличил доход, инвестировал большие деньги в реорганизацию производства и при этом умудрился сохранить размер прибыли. В итоге в пятницу акции прибавили 2,5% стоимости.

Procter&Gamble, товарищ Microsoft по рейтингу Dow Jones, прибавил к капитализации 2,3%. Помимо сильной отчетности, на котировки повлияли новости о том, что крупнейший в мире производитель товаров для дома объявил о том, что бизнес по производству батареек Duracell отколется от холдинга в самостоятельную компанию.

А вот Amazon закончил неделю с потерей целых 8,3% и стал самым крупным падением и в индексе S&P 500, и в Nasdaq. Причиной этой досадной неприятности стали недостаточно сильные прогнозы решающего, праздничного квартала и неутешительная статистика за 3 квартал. И прогнозы, и отчеты оказались слабее ожиданий рынка.



