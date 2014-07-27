Три врага трейдера: эгоизм, жадность, страх

Нашел в интернете интересные материалы — тексты об основных «врагах» трейдера. Как оказалось, это эгоизм, жадность и страх.

Сделал из найденного небольшой обзор, предлагаю обсудить, какие три самых страшных «врага» есть у любого трейдера.

Итак, первый противник и ненавистный враг трейдера — это эгоизм, нежелание признаться, что ты не прав. Сейчас объясню, почему.

То ли это гордость, то ли суперуверенность в своих силах и удаче, а может, просто некомпетентность. Даже если вы уже десять лет на рынке и считаете себя опытным, «бывалым» трейдером, вас это все равно касается. Суть первого врага в том, что именно нежелание признавать свою неправоту — причина, по которой "сливают" депозиты в 90% случаев. Только представьте — 9 из 10, потерявших свои депо, - это люди, которые по каким-либо причинам вовремя не сказали себе: "Так, стоп! Хватит! Нужно всё пересмотреть". Глупее поведения не видел — сидит трейдер и ждет, когда цена вернется, потому что «она же должна пойти в моем направлении!". Да, чрезмерная надежда в нашем случае — не самый действенный способ строить свою работу.

К сожалению, многие трейдеры думают, что если им один раз повезло, что если один раз рынок и простил им ошибку, то это будет повторяться всегда. Но это иллюзия. Не будет так. Рынок один раз дал заработать на неправильном трейде, а потом, 10 раз забрал деньги.

Второй враг трейдеров — жадность. Она отняла у трейдеров не меньше денег, чем нежелание признавать свои ошибки. Бытует мнение, что есть два основных вида жадности: жадность при входе в позицию и жадность при выходе из позиции. Рассмотрим их по отдельности.

1. Жадность при входе в позицию. Пожалуй, это самая распространенная причина, по которой нам не дают нужную сделку или делают недостаточные по объемам. Бывает даже, что ставим цену, которую даже сильному игроку не дают, либо ставим в той зоне, где возможна сильная конкуренция, и естественно, цена не появляется на этих уровнях и уходит без нас. Как бороться с этим? Проще простого — определить для себя (вписать в своих алгоритмах поведения) четкое описание критериев входа в позицию. Причем сделать это так, чтобы цена входа была отлична на 2-3 пункта от вашей планируемой точки входа.

2. Жадность при выходе из позиции. Это уже проблема посложнее. Причина ее — не системная торговля и торговля "на эмоциях". Представим ситуацию. Мы перед входом в позицию строим торговый план на сделку, определяя точку выхода, точку стопа, точку тейка, и объем позиции. Затем совершаем вход в позицию, ставим стоп, ставим лимит на выход из позиции, но когда цена подходит к тейку, мы вдруг начинаем мудрить - а именно начинаем менять план игры, двигая свой тейк дальше, думая, что цена будет идти дальше, дальше, дальше. Конечно же, чаще всего цена разворачивается именно от того уровня, на который мы прогнозировали раньше. И результат — никакого тейка. Вывод простой - не принимайте никаких решений во время сделки. Если дали стоп, значит, заслужил, если дали тейк, значит, тоже заслужил. Все просто – определил стратегию торговли, расставил лимитники на вход, на выход, поставил стоп и все, сидишь, отдыхаешь, занимаешься другими делами. Практически любая психологическая проблема - это следствие нежелания работать по алгоритму, либо недоверие своей торговой системе. Жадность - не исключение.

И, наконец, третий враг трейдеров — страх. Наверное, это основной «вредитель» в головах трейдеров, который блокирует и поток денег, и перспективы развития в торговле. Среди основных «страхов» выделяют следующие:

1) страх перед открытием позиции;

2) страх, что цена не пойдет в нужном направлении;

3) страх получить минусовую сделку;

4) страх повысить объем торгов.

Но рассмотрим их по отдельности.

1. Страх перед открытием позиции — это очень распространенная дилемма для каждого трейдера. Самое большое количество упущенных возможностей именно из-за этого страха. "А вдруг этот трейд не пойдет? А вдруг не угадаю потенциал? А вдруг, а вдруг..." Таких вопросов уйма. Одна из основных причин такого страха - горький опыт торговли, который привел либо к "слитию" счета, либо к серьезным просадкам. Бороться можно только одним способом - заставить себя совершать сделки. Если сложно, то заведите психологический дневник, в который нужно писать все эмоции перед сделками. Затем надо сесть и перечитать все свои записи, сделав конкретные выводы и шаги к исправлению своих проблем. Вторая причина — слишком долгая торговля на демо-счете. Да, это реально так — люди, которые долгое время торговали демо-счете, переходя на реальные деньги, просто боятся с ними что-то делать.

2. Страх, что цена не пойдет в нужном направлении - тоже очень распространенный страх. Он, как правило, мешает тем, что трейдер не может проверить правильность своей сделки, т.к. просто пропускает их. Если ты не войдешь в сделку, то ты ничего не потеряешь, но и ничего не заработаешь — а смысл тогда вообще заниматься трейдингом? Риск — вот, ради чего живут ежедневно эмоции трейдера.

3. Страх получить минусовую сделку. Люди и правда очень привязываются к деньгам. Но не забывайте, что пока вы боитесь потерять, заработать на рынке точно ничего не получится.

4. Страх повысить объем торгов — об этом вообще можно писать целые книги. Именно он мешает развиваться и расти трейдерам. Все прекрасно понимают, что, торгуя маленькими объемами, выйти на хороший заработок очень сложно. На чем же концентрировать внимание? Лучше найти модель рынка, стратегию торговли, сигналы на открытие позиции такие, которые позволят вам брать хороший объем, и искать точку фиксации на гарантированных ценах. Так вы сможете больше брать с рынка, затем повышать объем. Здесь опять же советом будет создание собственного алгоритма работы, чтобы построить эффективную модель самоанализа и саморазвития, и ссылаться на нее в торговле на фондовой бирже.

Огромный плюс для начинающих трейдеров - это человек-помощник, который объяснит, как разбирать сделки, с кем можно посоветоваться. И еще один хороший совет вообще для всех — делайте выводы. Очень важно после каждой сделки делать анализ и подкреплять его выводами. Есть вывод - есть опыт, нет вывода - нет опыта.