Азиатские индексы двигаются разнонаправленно

Повторяя движения американского рынка, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на пятничных торгах.



Так, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5%. Индекс Страны Восходящего Солнца Nikkei прибавил 0,99%, однако в недельном выражении потерял 6,63%. Австралийский индикатор S&P/ASX вырос на 0,54% в пятницу, а в течение недели прибавил 0,56%. Shanghai Composite окреп на 0,18%, но за неделю потерял 1,66%. Индекс Гонконга Hang Seng потерял 0,22% в пятницу и 2,05% за неделю, а корейский Kospi снизился на 0,31% сегодня и на целых 5,33% за неделю.



Что касается отдельных акций, то в числе лидеров — машиностроительная корпорация Hitachi. Японка прибавила 3,9% после того, как была опубликована предварительная отчетность за прошедший квартал, которая превысила ожидания рынка.

Подорожал Komatsu Ltd. Японский производитель строительной техники прибавил 1,3% после улучшения статистики его американского коллеги — Caterpillar.

Падают котировки акций авиаперевозчиков: в Нью-Йорк пришла лихорадка Эбола, поэтому Japan Airlines упала сразу на 3,6%, ANA – на 3,1%.

Fujifilm Holdingd Corp подорожала на 3,6% после информации о том, что компания разработала лекарство против вируса Эбола, и оно уже готово к тестированию.

Не обошлось и без падений: так, China Constriction Bank подешевел уже на 1,1%, потому что он показал крайне неубедительную отчетность за третий квартал: рост прибыли был самым неспешным с 2009 года.