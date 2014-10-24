Азиатские индексы двигаются разнонаправленно

Повторяя
движения американского рынка, фондовые
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на пятничных торгах.
Так, сводный
индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся
на 0,5%. Индекс Страны Восходящего Солнца
Nikkei прибавил 0,99%,
однако в недельном выражении
потерял 6,63%. Австралийский
индикатор S&P/ASX вырос
на 0,54% в пятницу, а в течение недели
прибавил 0,56%. Shanghai Composite окреп
на 0,18%, но за неделю потерял 1,66%. Индекс
Гонконга Hang Seng потерял
0,22% в пятницу и 2,05% за неделю, а корейский
Kospi снизился на 0,31% сегодня
и на целых 5,33% за неделю.
Что касается отдельных акций, то в числе лидеров — машиностроительная корпорация Hitachi. Японка прибавила 3,9% после того, как была опубликована предварительная отчетность за прошедший квартал, которая превысила ожидания рынка.
Подорожал Komatsu Ltd. Японский производитель строительной техники прибавил 1,3% после улучшения статистики его американского коллеги — Caterpillar.
Падают котировки акций авиаперевозчиков: в Нью-Йорк пришла лихорадка Эбола, поэтому Japan Airlines упала сразу на 3,6%, ANA – на 3,1%.
Fujifilm Holdingd Corp подорожала на 3,6% после информации о том, что компания разработала лекарство против вируса Эбола, и оно уже готово к тестированию.
Не обошлось и без падений: так, China Constriction Bank подешевел уже на 1,1%, потому что он показал крайне неубедительную отчетность за третий квартал: рост прибыли был самым неспешным с 2009 года.