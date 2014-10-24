В третьем квартале Amazon показала самую низкую прибыль за 11 лет

Третий квартал 2014 года ознаменовался для интернет-продавца товаров народного потребления Amazon.com беспрецедентным упадком: чистый убыток увеличился, прогноз выручки не оправдался. Итак, убыток за июль - сентябрь составил 437 млн долларов против 41 млн за третий квартал 2013 год. В прошлом квартале компании пришлось списать с баланса 170 миллионов долларов в связи с тем, что не оправдались надежды на смартфон Fire, выпущенный на рынок в июле этого года. Продажи Fire оказались очень слабыми, и Amazon вынужденно снизил на них цены.

Расходы на технологии и контент (новые продукты, лицензирование медиафайлов, создание крупного единого центра обработки данных) прибавились и стали выше на 40%. Акции компании упали с начала года на 22%. В четверг на дополнительных торгах после публикации вышеприведенных неутешительных данных бумаги Amazon потеряли сразу 8%.

