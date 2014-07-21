Концерн General Electric хочет провести IPO своего финподразделения

Американский многопрофильный концерн General Electric Co. планирует провести первичное размещения акций своего финансового подразделения - Synchrony Financial - в конце июля. По настроениям компании, выручить от продажи акций должны до $3,1 млрд.

Чтобы осуществить размещение, General Electric собирается продать 125 млн акций (это 15% от общего числа) подразделения, обслуживающего частных клиентов в Северной Америке. Стоимость одной акции - $23-26. Ценные бумаги разместят на Нью-Йоркской фондовой бирже. Капитализация компании оценивается примерно в $20 млрд.

Как объясняет источник компании, планы продать финансовый бизнес входят в стратегию компании - сокращение неосновных активов и концентрацию усилий на производстве промышленного оборудования.

Ранее GE искал претендентов на покупку подразделения, выпускающего бытовую технику и осветительные приборы. Этот бизнес принес компании $381 млн в минувшем году, или менее 2% совокупной операционной прибыли.