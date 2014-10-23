Какая страна танкерами скупает дешевую нефть?

Мало кто из участников мирового нефтяного рынка радуется нынешней ситуации с ценами. В США под угрозой сланцевая революция, Венесуэла вообще беспокоится обо всей своей экономике, да и на экономику России падение цен повлияло только негативно. Но один участник этой «игры» доволен.

Эксперты в один голос говорят, что в резком и продолжительном падении нефтяных цен виновата Саудовская Аравия, из-за которой нефтедобывающие страны столкнулись с определенными проблемами. Но Китай не растерялся и воспользовался моментом.

Как выяснилось недавно, в порты Китая сейчас напраявляется такое огромное количество танкеров с нефтью, какого не было последние 9 месяцев. Всего около 80 крупнейших судов везут сырую нефть в страну, в среднем в каждом из них по 2 млн баррелей. А это значит, что в скором времени Китай пополнит свои запасы минимум на 160 млн баррелей. Не удивительно, что этот процесс, скорее всего, продолжится.

И правильно, почему бы не заполнить все возможные хранилища, пока цены низки?

Напомним, вчера стоимость нефти марки Brent упала до четырехлетнего минимума из-за слухов о том, что Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны ОПЕК не будет сокращать добычу.

Интересно, что Китай также вел себя, когда цены на золото были очень низкими — страна покупает столько, сколько может, пока цены на активы находятся на низком уровне. Что касается нефти, то Китай здесь полностью зависит от ее импорта, а потому страна будет очень уязвима, если начнутся проблемы в экономике.

С другой стороны, Китай может стать важным фактором для стабилизации нефтяных цен. Если количество супертанкеров, везущих нефть в Китай, не будет снижаться, на время это должно поддержать мировой рынок.