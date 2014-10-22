Потери Баффетта: за два дня уже $2 млрд

Если и считать эту неделю плохой, то для Уоррена Баффета она просто ужасная — он потерял уже $2 млрд. Известный инвестор, который настроен только на долгосрочные вложения, не собирается менять свои планы.

За последние два дня его инвестдом Berkshire Hathaway теряет большие суммы — все из-за того, что Coca-Cola и IBM теряют прибыль в III квартале.

Во вторник стало известно, что акции компании Coca-Cola падали на 6% во вторник и прибыль ее не оправдала ожиданий. Хуже того, в 2015 году может продолжиться это падение. Акции компании — одна из крупнейших инвестиций Баффета, в его инвестпортфеле 400 млн акций, а его сын Говард в руководстве компании.

В понедельник была первая потеря — падение акций IBM опять же после плохого отчета за III квартал. Холдинг Баффета потерял около $1,3 млрд.

Но несмотря на недавнее рыночное падение, Баффет все равно покупает акции. Он говорит, что "чем больше акций холдинг потеряет, тем больше он купит еще".