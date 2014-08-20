МТС закончила квартал лучше, чем предсказывала

Самый крупный на постсоветском пространстве оператор связи МТС опубликовал свою отчетность за II квартал 2014 года. Она оказалась выше прогнозных. Чистая прибыль составила 21,1 млрд рублей (прогнозировали 17,5 млрд).



Впрочем, не все так радужно: в связи с ситуацией в Украине, МТС изменит финансовый прогноз на текущий год" - разумеется, не в лучшую сторону. Выручка оператора увеличилась во втором квартале на 1,4 процента до 98,9 миллиарда, не дотянув до прогноза в 99,1 миллиарда рублей. На доходы с одной стороны повлияло увеличение выручки от передачи данных в России и рост количества абонентов на основных рынках, а с другой - девальвация украинской гривны, сообщила компания.



"Пока еще во втором квартале мы показываем рост (на Украине). Вместе с тем мы понимаем, что макроэкономические и отраслевые риски приведут нас к тому, что мы будем вынуждены показывать снижение наших результатов на Украине", - заявили в среду на пресс-конференции представители компании.

На результаты МТС на Украине отрицательно влияют война на востоке страны, снижение экономики, отключения электроэнергии и отключение оборудования компании в Крыму. "У людей меньше денег, это очевидно", - отмечают в компании.

В то же время в России компания ждет роста выручки в 2014 году по верхней границе диапазона 4-5 процента. Общие капзатраты группы составят 90 миллиардов рублей.

