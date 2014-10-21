Уоррен Баффетт потерял $1 млрд из-за падения акций IBM

Уоррен Баффетт, известный в мире как самый богатый и успешный инвестор, по умолчанию не любит терять свои деньги, и потому потеря почти $1 млрд в понедельник не была хорошей новостью для него.

Вчера были опубликованы отчеты компании IBM, которые оказались очень слабыми, после чего акции IBM моментально упали на $13,6. В предыдущей сессии, 17 октября, они торговались на отметке $182,05 за акцию, вчера — уже за $169,10. Согласно данным иностранных СМИ, по состоянию на 30 июня 2014 года у Баффетта было около 70,2 млн акций компании IBM.

Получается, что вчерашнее резкое снижение стоимости акций обошлось ему в $916,5 млн. Конечно, для Баффета это не такая огромная сумма, но все же событие привлекло внимание прессы. К слову, Уоррен Баффетт не собирается избавляться от акций компании, о чем он говорил в интервью CNBC весной этого года. Более того, он собирался купить еще больше акций в этом году.

Заметим, что доля акций IBM была третьей по объемам в инвестиционном портфеле Баффетта. Выше нее стоят только Wells Fargo и Coca-Cola.