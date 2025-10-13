- Crescimento
- Rebaixamento
Negociações:
260
Negociações com lucro:
219 (84.23%)
Negociações com perda:
41 (15.77%)
Melhor negociação:
7.45 USD
Pior negociação:
-31.27 USD
Lucro bruto:
400.50 USD (138 536 pips)
Perda bruta:
-135.95 USD (15 346 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (101.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.85 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
5.12%
Depósito máximo carregado:
22.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
41 minutos
Fator de recuperação:
4.73
Negociações longas:
231 (88.85%)
Negociações curtas:
29 (11.15%)
Fator de lucro:
2.95
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
1.83 USD
Perda média:
-3.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-30.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.27 USD (1)
Crescimento mensal:
55.82%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
55.98 USD (15.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.28% (55.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.08% (52.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|255
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|98K
|EURUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.45 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +101.85 USD
Máxima perda consecutiva: -30.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|3.63 × 1973
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
