Richard Willians

0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 228%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
260
Negociações com lucro:
219 (84.23%)
Negociações com perda:
41 (15.77%)
Melhor negociação:
7.45 USD
Pior negociação:
-31.27 USD
Lucro bruto:
400.50 USD (138 536 pips)
Perda bruta:
-135.95 USD (15 346 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
43 (101.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.85 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
5.12%
Depósito máximo carregado:
22.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
41 minutos
Fator de recuperação:
4.73
Negociações longas:
231 (88.85%)
Negociações curtas:
29 (11.15%)
Fator de lucro:
2.95
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
1.83 USD
Perda média:
-3.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-30.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.27 USD (1)
Crescimento mensal:
55.82%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
55.98 USD (15.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.28% (55.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.08% (52.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 248
BTCUSD 10
EURUSD 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 255
BTCUSD 10
EURUSD 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 26K
BTCUSD 98K
EURUSD -24
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.45 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +101.85 USD
Máxima perda consecutiva: -30.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
VantageInternational-Live 11
3.63 × 1973
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
Sem comentários
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 23:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Richard Willians
30 USD por mês
228%
0
0
USD
180
USD
13
96%
260
84%
5%
2.94
1.02
USD
25%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.