SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Sakura LuckyEuro HappyPound
Evgenii Aksenov

Sakura LuckyEuro HappyPound

Evgenii Aksenov
0 comentários
Confiabilidade
75 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 669%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 222
Negociações com lucro:
842 (68.90%)
Negociações com perda:
380 (31.10%)
Melhor negociação:
48.02 USD
Pior negociação:
-55.70 USD
Lucro bruto:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
Perda bruta:
-5 084.91 USD (1 854 388 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (84.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
321.67 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.54%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.89
Negociações longas:
686 (56.14%)
Negociações curtas:
536 (43.86%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
7.65 USD
Perda média:
-13.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-270.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-337.66 USD (12)
Crescimento mensal:
20.67%
Previsão anual:
250.84%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
89.18 USD
Máximo:
349.14 USD (18.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.41% (227.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.25% (302.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 502
EURUSD 273
US30 270
USDJPY 177
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -802
EURUSD 306
US30 974
USDJPY 881
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -50K
EURUSD 27K
US30 1M
USDJPY 77K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +48.02 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +84.19 USD
Máxima perda consecutiva: -270.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.30 × 439
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.50 × 14
BlackBullMarkets-Live
0.54 × 134
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 487
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
110 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.08.06 07:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.55% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sakura LuckyEuro HappyPound
999 USD por mês
669%
0
0
USD
826
USD
75
99%
1 222
68%
100%
1.26
1.11
USD
42%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.