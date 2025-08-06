- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 222
Negociações com lucro:
842 (68.90%)
Negociações com perda:
380 (31.10%)
Melhor negociação:
48.02 USD
Pior negociação:
-55.70 USD
Lucro bruto:
6 443.25 USD (2 948 018 pips)
Perda bruta:
-5 084.91 USD (1 854 388 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (84.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
321.67 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
14.54%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.89
Negociações longas:
686 (56.14%)
Negociações curtas:
536 (43.86%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
1.11 USD
Lucro médio:
7.65 USD
Perda média:
-13.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-270.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-337.66 USD (12)
Crescimento mensal:
20.67%
Previsão anual:
250.84%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
89.18 USD
Máximo:
349.14 USD (18.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.41% (227.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.25% (302.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|502
|EURUSD
|273
|US30
|270
|USDJPY
|177
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-802
|EURUSD
|306
|US30
|974
|USDJPY
|881
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-50K
|EURUSD
|27K
|US30
|1M
|USDJPY
|77K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 439
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.50 × 14
|
BlackBullMarkets-Live
|0.54 × 134
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 487
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
Sem comentários
