- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 534
Negociações com lucro:
1 139 (74.25%)
Negociações com perda:
395 (25.75%)
Melhor negociação:
382.74 USD
Pior negociação:
-86.85 USD
Lucro bruto:
4 989.24 USD (246 339 pips)
Perda bruta:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (58.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
494.97 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
56.56%
Depósito máximo carregado:
37.49%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.54
Negociações longas:
728 (47.46%)
Negociações curtas:
806 (52.54%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-6.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-21.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-363.71 USD (6)
Crescimento mensal:
2.13%
Previsão anual:
24.76%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.41 USD
Máximo:
521.42 USD (26.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.09% (4.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.77% (157.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|391
|AUDNZD
|366
|XAGUSD
|72
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|29
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|5
|BTCUSD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|595
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|304
|XAGUSD
|490
|XAUUSD
|-176
|EURUSD
|-42
|EURAUD
|50
|NZDUSD
|-46
|USDCAD
|4
|BTCUSD
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|33K
|AUDNZD
|-5.3K
|XAGUSD
|10K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-3.9K
|EURAUD
|7.7K
|NZDUSD
|-4.5K
|USDCAD
|527
|BTCUSD
|28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +382.74 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +58.26 USD
Máxima perda consecutiva: -21.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ICMarkets-MT5
|0.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
TickmillEU-Live
|0.10 × 10
RannForex-Server
|0.18 × 11
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
Exness-MT5Real7
|0.48 × 42
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
AronGroups-Server
|0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
Exness-MT5Real8
|0.65 × 540
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
OxSecurities-Live
|0.82 × 11
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
Darwinex-Live
|0.95 × 311
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
Markets.com-Live
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1 020%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
159
93%
1 534
74%
57%
1.90
1.54
USD
USD
22%
1:500