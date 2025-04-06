SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / RAZOR ICM
Anton Kondratev

RAZOR ICM

Anton Kondratev
159 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 1 020%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 534
Negociações com lucro:
1 139 (74.25%)
Negociações com perda:
395 (25.75%)
Melhor negociação:
382.74 USD
Pior negociação:
-86.85 USD
Lucro bruto:
4 989.24 USD (246 339 pips)
Perda bruta:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (58.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
494.97 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
56.56%
Depósito máximo carregado:
37.49%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.54
Negociações longas:
728 (47.46%)
Negociações curtas:
806 (52.54%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-6.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-21.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-363.71 USD (6)
Crescimento mensal:
2.13%
Previsão anual:
24.76%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.41 USD
Máximo:
521.42 USD (26.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.09% (4.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.77% (157.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 599
AUDCAD 391
AUDNZD 366
XAGUSD 72
XAUUSD 46
EURUSD 29
EURAUD 16
NZDUSD 9
USDCAD 5
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 595
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 304
XAGUSD 490
XAUUSD -176
EURUSD -42
EURAUD 50
NZDUSD -46
USDCAD 4
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 33K
AUDNZD -5.3K
XAGUSD 10K
XAUUSD -18K
EURUSD -3.9K
EURAUD 7.7K
NZDUSD -4.5K
USDCAD 527
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +382.74 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +58.26 USD
Máxima perda consecutiva: -21.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.10 × 10
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real7
0.48 × 42
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.65 × 540
DooTechnology-Live
0.73 × 252
OxSecurities-Live
0.82 × 11
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Darwinex-Live
0.95 × 311
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
87 mais ...
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RAZOR ICM
30 USD por mês
1 020%
0
0
USD
569
USD
159
93%
1 534
74%
57%
1.90
1.54
USD
22%
1:500
Copiar

