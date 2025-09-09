SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / The Horse
Eloizio Coelho Alves

The Horse

Eloizio Coelho Alves
3 comentários
Confiabilidade
50 semanas
3 / 22K USD
Copiar por 38 USD por mês
crescimento desde 2025 646%
PUPrime-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 117
Negociações com lucro:
1 025 (91.76%)
Negociações com perda:
92 (8.24%)
Melhor negociação:
32.12 USD
Pior negociação:
-49.47 USD
Lucro bruto:
3 007.13 USD (326 635 pips)
Perda bruta:
-400.48 USD (35 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
137 (412.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
621.09 USD (132)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
97.72%
Depósito máximo carregado:
8.50%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
23.19
Negociações longas:
529 (47.36%)
Negociações curtas:
588 (52.64%)
Fator de lucro:
7.51
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
2.93 USD
Perda média:
-4.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-79.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.78 USD (4)
Crescimento mensal:
6.37%
Previsão anual:
78.58%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
112.38 USD (13.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.75% (112.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.09% (486.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD.s 324
EURUSD.s 240
AUDUSD.s 182
AUDCAD.s 123
USDCAD.s 59
EURJPY.s 59
USDJPY.s 50
EURCAD.s 25
USDCHF.s 25
EURGBP.s 13
NZDCAD.s 10
NZDUSD.s 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD.s 1.1K
EURUSD.s 658
AUDUSD.s 370
AUDCAD.s 207
USDCAD.s 85
EURJPY.s 52
USDJPY.s 95
EURCAD.s 40
USDCHF.s 88
EURGBP.s -105
NZDCAD.s 43
NZDUSD.s 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD.s 107K
EURUSD.s 65K
AUDUSD.s 37K
AUDCAD.s 37K
USDCAD.s 12K
EURJPY.s 7.6K
USDJPY.s 14K
EURCAD.s 6.9K
USDCHF.s 5.8K
EURGBP.s -8.7K
NZDCAD.s 6.1K
NZDUSD.s 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.12 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 132
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +412.48 USD
Máxima perda consecutiva: -79.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Estratégia híbrida: análise de mercado + EA otimizado.
Atua em movimentos curtos com foco em consistência.
Histórico crescente com lucros constantes.
Gestão de risco sempre presente.
Classificação Média:
Nhut Anh Phan
1544
Nhut Anh Phan 2025.09.09 10:53 
 

calm down friend, don't trade all in

Mohammadreza Moradloo
156
Mohammadreza Moradloo 2025.08.15 20:06 
 

Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Mirel Sinanovic
158
Mirel Sinanovic 2025.08.15 12:40   

The symbols do not match my broker.

2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
The Horse
38 USD por mês
646%
3
22K
USD
3.3K
USD
50
68%
1 117
91%
98%
7.50
2.33
USD
32%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.