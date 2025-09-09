- Crescimento
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
1 117
Negociações com lucro:
1 025 (91.76%)
Negociações com perda:
92 (8.24%)
Melhor negociação:
32.12 USD
Pior negociação:
-49.47 USD
Lucro bruto:
3 007.13 USD (326 635 pips)
Perda bruta:
-400.48 USD (35 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
137 (412.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
621.09 USD (132)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
97.72%
Depósito máximo carregado:
8.50%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
23.19
Negociações longas:
529 (47.36%)
Negociações curtas:
588 (52.64%)
Fator de lucro:
7.51
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
2.93 USD
Perda média:
-4.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-79.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-93.78 USD (4)
Crescimento mensal:
6.37%
Previsão anual:
78.58%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
112.38 USD (13.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.75% (112.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.09% (486.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|324
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|182
|AUDCAD.s
|123
|USDCAD.s
|59
|EURJPY.s
|59
|USDJPY.s
|50
|EURCAD.s
|25
|USDCHF.s
|25
|EURGBP.s
|13
|NZDCAD.s
|10
|NZDUSD.s
|7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD.s
|1.1K
|EURUSD.s
|658
|AUDUSD.s
|370
|AUDCAD.s
|207
|USDCAD.s
|85
|EURJPY.s
|52
|USDJPY.s
|95
|EURCAD.s
|40
|USDCHF.s
|88
|EURGBP.s
|-105
|NZDCAD.s
|43
|NZDUSD.s
|12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD.s
|107K
|EURUSD.s
|65K
|AUDUSD.s
|37K
|AUDCAD.s
|37K
|USDCAD.s
|12K
|EURJPY.s
|7.6K
|USDJPY.s
|14K
|EURCAD.s
|6.9K
|USDCHF.s
|5.8K
|EURGBP.s
|-8.7K
|NZDCAD.s
|6.1K
|NZDUSD.s
|1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.12 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 132
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +412.48 USD
Máxima perda consecutiva: -79.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PUPrime-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Estratégia híbrida: análise de mercado + EA otimizado.
Atua em movimentos curtos com foco em consistência.
Histórico crescente com lucros constantes.
Gestão de risco sempre presente.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
38 USD por mês
646%
3
22K
USD
USD
3.3K
USD
USD
50
68%
1 117
91%
98%
7.50
2.33
USD
USD
32%
1:500
calm down friend, don't trade all in
Disappointing. There’s no logic behind the trades — positions are opened randomly without any analysis and held for far too long, just hoping they turn profitable. This results in heavy losses. No response to direct messages and zero support. After one week of subscribing, I had to unsubscribe with a significant loss. I absolutely do **not** recommend this signal. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
The symbols do not match my broker.