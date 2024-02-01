SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Maxximus Autotrader
Gabriel Rodrigues Dejavite

Maxximus Autotrader

Gabriel Rodrigues Dejavite
0 comentários
Confiabilidade
100 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 216%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 087
Negociações com lucro:
553 (50.87%)
Negociações com perda:
534 (49.13%)
Melhor negociação:
168.00 BRL
Pior negociação:
-184.00 BRL
Lucro bruto:
29 439.00 BRL (147 195 pips)
Perda bruta:
-25 541.00 BRL (127 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (314.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
377.00 BRL (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
3.97%
Depósito máximo carregado:
10.59%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
3.17
Negociações longas:
534 (49.13%)
Negociações curtas:
553 (50.87%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
3.59 BRL
Lucro médio:
53.24 BRL
Perda média:
-47.83 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-300.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-363.00 BRL (5)
Crescimento mensal:
-6.77%
Previsão anual:
-82.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.00 BRL
Máximo:
1 230.00 BRL (28.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.21% (1 230.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
4.92% (167.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINJ24 121
WINJ25 121
WINQ24 115
WINV24 113
WINZ24 105
WINM24 100
WING25 95
WINM25 87
WINV25 77
WINQ25 61
WINZ25 59
WING24 23
WING26 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINJ24 322
WINJ25 -197
WINQ24 221
WINV24 -383
WINZ24 196
WINM24 248
WING25 622
WINM25 377
WINV25 158
WINQ25 129
WINZ25 50
WING24 98
WING26 -124
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINJ24 3.7K
WINJ25 -2.2K
WINQ24 2.5K
WINV24 -4.3K
WINZ24 2.2K
WINM24 2.8K
WING25 7.1K
WINM25 4.3K
WINV25 1.8K
WINQ25 1.5K
WINZ25 570
WING24 1.1K
WING26 -1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +168.00 BRL
Pior negociação: -184 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +314.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -300.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.55 × 857
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô Maxximu$ Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando apenas a configuração do Maxximus, com início às 9:30 e término de trades às 11:30, que é justamente o período em que o índice procura uma tendência até o final do dia. Tal configuração foi escolhida com base nos backtest, que acusaram muito ganho em relação à perda nesses horários.

Maxximus Autotrader é um robô trader para negociação na bolsa brasileira B3 iBovespa, desenvolvido para atuar em ativos de miniíndice WIN e minidólar WDO. Este robô utiliza a análise de candlesticks (velas) do gráfico para identificar oportunidades de entrada e saída em trades, sem martingale ou scalping.

Para maximizar o desempenho, o robô pode ser configurado com filtros de tendência VHF Filter, sistema de trailling do stop loss e horários de trades personalizados. Além disso, é possível ajustar as configurações padrão do ativo, slippage, número de contratos e número máximo de ordens.

O Maxximus Autotrader oferece diferentes opções de stops, incluindo fixos ou baseados na amplitude de variação do(s) candle(s). Isso garante maior flexibilidade para se adequar a diferentes perfis de investidores.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/81274


Sem comentários
2025.03.06 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 17:02
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.55% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.13 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.01 17:22
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.22 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.21 19:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.21 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.16 16:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.67% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.14 15:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.13 16:07
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.81% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.10 10:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.09 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.08 17:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.04 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.03 16:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.02 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.01 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.22 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.22 15:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Maxximus Autotrader
30 USD por mês
216%
0
0
USD
5.7K
BRL
100
100%
1 087
50%
4%
1.15
3.59
BRL
30%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.