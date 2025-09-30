CotaçõesSeções
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40

20.61 USD 0.16 (0.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SYF-PA para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.37 e o mais alto foi 20.64.

Veja a dinâmica do par de moedas Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SYF-PA hoje?

Hoje Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) está avaliado em 20.61. O instrumento é negociado dentro de 0.78%, o fechamento de ontem foi 20.45, e o volume de negociação atingiu 60. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SYF-PA em tempo real.

As ações de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 pagam dividendos?

Atualmente Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 está avaliado em 20.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.53% e USD. Monitore os movimentos de SYF-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SYF-PA?

Você pode comprar ações de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) pelo preço atual 20.61. Ordens geralmente são executadas perto de 20.61 ou 20.91, enquanto 60 e 0.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SYF-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SYF-PA?

Investir em Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 envolve considerar a faixa anual 17.25 - 20.80 e o preço atual 20.61. Muitos comparam 3.52% e 15.53% antes de enviar ordens em 20.61 ou 20.91. Estude as mudanças diárias de preço de SYF-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Synchrony Financial?

O maior preço de Synchrony Financial (SYF-PA) no último ano foi 20.80. As ações oscilaram bastante dentro de 17.25 - 20.80, e a comparação com 20.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Synchrony Financial?

O menor preço de Synchrony Financial (SYF-PA) no ano foi 17.25. A comparação com o preço atual 20.61 e 17.25 - 20.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SYF-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SYF-PA?

No passado Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.45 e 15.53% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.37 20.64
Faixa anual
17.25 20.80
Fechamento anterior
20.45
Open
20.43
Bid
20.61
Ask
20.91
Low
20.37
High
20.64
Volume
60
Mudança diária
0.78%
Mudança mensal
3.52%
Mudança de 6 meses
15.53%
Mudança anual
15.53%
