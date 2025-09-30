- Visão do mercado
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40
A taxa do SYF-PA para hoje mudou para 0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.37 e o mais alto foi 20.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SYF-PA hoje?
Hoje Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) está avaliado em 20.61. O instrumento é negociado dentro de 0.78%, o fechamento de ontem foi 20.45, e o volume de negociação atingiu 60. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SYF-PA em tempo real.
As ações de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 pagam dividendos?
Atualmente Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 está avaliado em 20.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.53% e USD. Monitore os movimentos de SYF-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SYF-PA?
Você pode comprar ações de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) pelo preço atual 20.61. Ordens geralmente são executadas perto de 20.61 ou 20.91, enquanto 60 e 0.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SYF-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SYF-PA?
Investir em Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 envolve considerar a faixa anual 17.25 - 20.80 e o preço atual 20.61. Muitos comparam 3.52% e 15.53% antes de enviar ordens em 20.61 ou 20.91. Estude as mudanças diárias de preço de SYF-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Synchrony Financial?
O maior preço de Synchrony Financial (SYF-PA) no último ano foi 20.80. As ações oscilaram bastante dentro de 17.25 - 20.80, e a comparação com 20.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Synchrony Financial?
O menor preço de Synchrony Financial (SYF-PA) no ano foi 17.25. A comparação com o preço atual 20.61 e 17.25 - 20.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SYF-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SYF-PA?
No passado Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.45 e 15.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.45
- Open
- 20.43
- Bid
- 20.61
- Ask
- 20.91
- Low
- 20.37
- High
- 20.64
- Volume
- 60
- Mudança diária
- 0.78%
- Mudança mensal
- 3.52%
- Mudança de 6 meses
- 15.53%
- Mudança anual
- 15.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4