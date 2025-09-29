报价部分
货币 / SYF-PA
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40

20.61 USD 0.16 (0.78%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SYF-PA汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点20.37和高点20.64进行交易。

关注Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SYF-PA股票今天的价格是多少？

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40股票今天的定价为20.61。它在0.78%范围内交易，昨天的收盘价为20.45，交易量达到60。SYF-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40股票是否支付股息？

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40目前的价值为20.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.53%和USD。实时查看图表以跟踪SYF-PA走势。

如何购买SYF-PA股票？

您可以以20.61的当前价格购买Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40股票。订单通常设置在20.61或20.91附近，而60和0.88%显示市场活动。立即关注SYF-PA的实时图表更新。

如何投资SYF-PA股票？

投资Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40需要考虑年度范围17.25 - 20.80和当前价格20.61。许多人在以20.61或20.91下订单之前，会比较3.52%和。实时查看SYF-PA价格图表，了解每日变化。

Synchrony Financial股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Synchrony Financial的最高价格是20.80。在17.25 - 20.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40的绩效。

Synchrony Financial股票的最低价格是多少？

Synchrony Financial（SYF-PA）的最低价格为17.25。将其与当前的20.61和17.25 - 20.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SYF-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SYF-PA股票是什么时候拆分的？

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.45和15.53%中可见。

日范围
20.37 20.64
年范围
17.25 20.80
前一天收盘价
20.45
开盘价
20.43
卖价
20.61
买价
20.91
最低价
20.37
最高价
20.64
交易量
60
日变化
0.78%
月变化
3.52%
6个月变化
15.53%
年变化
15.53%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值