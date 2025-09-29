クォートセクション
通貨 / SYF-PA
株に戻る

SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40

20.61 USD 0.16 (0.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SYF-PAの今日の為替レートは、0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり20.37の安値と20.64の高値で取引されました。

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

SYF-PA株の現在の価格は？

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40の株価は本日20.61です。0.78%内で取引され、前日の終値は20.45、取引量は60に達しました。SYF-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40の株は配当を出しますか？

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40の現在の価格は20.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.53%やUSDにも注目します。SYF-PAの動きはライブチャートで確認できます。

SYF-PA株を買う方法は？

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40の株は現在20.61で購入可能です。注文は通常20.61または20.91付近で行われ、60や0.88%が市場の動きを示します。SYF-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

SYF-PA株に投資する方法は？

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40への投資では、年間の値幅17.25 - 20.80と現在の20.61を考慮します。注文は多くの場合20.61や20.91で行われる前に、3.52%や15.53%と比較されます。SYF-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Synchrony Financialの株の最高値は？

Synchrony Financialの過去1年の最高値は20.80でした。17.25 - 20.80内で株価は大きく変動し、20.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Synchrony Financialの株の最低値は？

Synchrony Financial(SYF-PA)の年間最安値は17.25でした。現在の20.61や17.25 - 20.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SYF-PAの動きはライブチャートで確認できます。

SYF-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.45、15.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.37 20.64
1年のレンジ
17.25 20.80
以前の終値
20.45
始値
20.43
買値
20.61
買値
20.91
安値
20.37
高値
20.64
出来高
60
1日の変化
0.78%
1ヶ月の変化
3.52%
6ヶ月の変化
15.53%
1年の変化
15.53%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待