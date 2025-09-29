- 概要
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40
SYF-PAの今日の為替レートは、0.78%変化しました。日中、通貨は1あたり20.37の安値と20.64の高値で取引されました。
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SYF-PA株の現在の価格は？
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40の株価は本日20.61です。0.78%内で取引され、前日の終値は20.45、取引量は60に達しました。SYF-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40の株は配当を出しますか？
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40の現在の価格は20.61です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.53%やUSDにも注目します。SYF-PAの動きはライブチャートで確認できます。
SYF-PA株を買う方法は？
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40の株は現在20.61で購入可能です。注文は通常20.61または20.91付近で行われ、60や0.88%が市場の動きを示します。SYF-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
SYF-PA株に投資する方法は？
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40への投資では、年間の値幅17.25 - 20.80と現在の20.61を考慮します。注文は多くの場合20.61や20.91で行われる前に、3.52%や15.53%と比較されます。SYF-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Synchrony Financialの株の最高値は？
Synchrony Financialの過去1年の最高値は20.80でした。17.25 - 20.80内で株価は大きく変動し、20.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Synchrony Financialの株の最低値は？
Synchrony Financial(SYF-PA)の年間最安値は17.25でした。現在の20.61や17.25 - 20.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SYF-PAの動きはライブチャートで確認できます。
SYF-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.45、15.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.45
- 始値
- 20.43
- 買値
- 20.61
- 買値
- 20.91
- 安値
- 20.37
- 高値
- 20.64
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- 0.78%
- 1ヶ月の変化
- 3.52%
- 6ヶ月の変化
- 15.53%
- 1年の変化
- 15.53%
