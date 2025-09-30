KurseKategorien
Währungen / SYF-PA
Zurück zum Aktien

SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40

20.61 USD 0.16 (0.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SYF-PA hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.37 bis zu einem Hoch von 20.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SYF-PA heute?

Die Aktie von Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) notiert heute bei 20.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.78% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.45 und das Handelsvolumen erreichte 60. Das Live-Chart von SYF-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SYF-PA Dividenden?

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 wird derzeit mit 20.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SYF-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich SYF-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) zum aktuellen Kurs von 20.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.61 oder 20.91 platziert, während 60 und 0.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SYF-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SYF-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 müssen die jährliche Spanne 17.25 - 20.80 und der aktuelle Kurs 20.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.52% und 15.53%, bevor sie Orders zu 20.61 oder 20.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SYF-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Synchrony Financial?

Der höchste Kurs von Synchrony Financial (SYF-PA) im vergangenen Jahr lag bei 20.80. Innerhalb von 17.25 - 20.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Synchrony Financial?

Der niedrigste Kurs von Synchrony Financial (SYF-PA) im Laufe des Jahres betrug 17.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.61 und der Spanne 17.25 - 20.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SYF-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SYF-PA statt?

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.45 und 15.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.37 20.64
Jahresspanne
17.25 20.80
Vorheriger Schlusskurs
20.45
Eröffnung
20.43
Bid
20.61
Ask
20.91
Tief
20.37
Hoch
20.64
Volumen
60
Tagesänderung
0.78%
Monatsänderung
3.52%
6-Monatsänderung
15.53%
Jahresänderung
15.53%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4