- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40
Der Wechselkurs von SYF-PA hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.37 bis zu einem Hoch von 20.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SYF-PA heute?
Die Aktie von Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) notiert heute bei 20.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.78% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.45 und das Handelsvolumen erreichte 60. Das Live-Chart von SYF-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SYF-PA Dividenden?
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 wird derzeit mit 20.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SYF-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich SYF-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) zum aktuellen Kurs von 20.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.61 oder 20.91 platziert, während 60 und 0.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SYF-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SYF-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 müssen die jährliche Spanne 17.25 - 20.80 und der aktuelle Kurs 20.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.52% und 15.53%, bevor sie Orders zu 20.61 oder 20.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SYF-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Synchrony Financial?
Der höchste Kurs von Synchrony Financial (SYF-PA) im vergangenen Jahr lag bei 20.80. Innerhalb von 17.25 - 20.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Synchrony Financial?
Der niedrigste Kurs von Synchrony Financial (SYF-PA) im Laufe des Jahres betrug 17.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.61 und der Spanne 17.25 - 20.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SYF-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SYF-PA statt?
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.45 und 15.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.45
- Eröffnung
- 20.43
- Bid
- 20.61
- Ask
- 20.91
- Tief
- 20.37
- Hoch
- 20.64
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- 3.52%
- 6-Monatsänderung
- 15.53%
- Jahresänderung
- 15.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4