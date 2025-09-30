QuotazioniSezioni
Valute / SYF-PA
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40

20.61 USD 0.16 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SYF-PA ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.37 e ad un massimo di 20.64.

Segui le dinamiche di Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SYF-PA oggi?

Oggi le azioni Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 sono prezzate a 20.61. Viene scambiato all'interno di 0.78%, la chiusura di ieri è stata 20.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 60. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SYF-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 pagano dividendi?

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 è attualmente valutato a 20.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SYF-PA.

Come acquistare azioni SYF-PA?

Puoi acquistare azioni Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 al prezzo attuale di 20.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.61 o 20.91, mentre 60 e 0.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SYF-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SYF-PA?

Investire in Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 implica considerare l'intervallo annuale 17.25 - 20.80 e il prezzo attuale 20.61. Molti confrontano 3.52% e 15.53% prima di effettuare ordini su 20.61 o 20.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SYF-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Synchrony Financial?

Il prezzo massimo di Synchrony Financial nell'ultimo anno è stato 20.80. All'interno di 17.25 - 20.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Synchrony Financial?

Il prezzo più basso di Synchrony Financial (SYF-PA) nel corso dell'anno è stato 17.25. Confrontandolo con gli attuali 20.61 e 17.25 - 20.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SYF-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SYF-PA?

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.45 e 15.53%.

Intervallo Giornaliero
20.37 20.64
Intervallo Annuale
17.25 20.80
Chiusura Precedente
20.45
Apertura
20.43
Bid
20.61
Ask
20.91
Minimo
20.37
Massimo
20.64
Volume
60
Variazione giornaliera
0.78%
Variazione Mensile
3.52%
Variazione Semestrale
15.53%
Variazione Annuale
15.53%
