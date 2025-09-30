- Panoramica
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40
Il tasso di cambio SYF-PA ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.37 e ad un massimo di 20.64.
Segui le dinamiche di Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SYF-PA oggi?
Oggi le azioni Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 sono prezzate a 20.61. Viene scambiato all'interno di 0.78%, la chiusura di ieri è stata 20.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 60. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SYF-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 pagano dividendi?
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 è attualmente valutato a 20.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SYF-PA.
Come acquistare azioni SYF-PA?
Puoi acquistare azioni Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 al prezzo attuale di 20.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.61 o 20.91, mentre 60 e 0.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SYF-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SYF-PA?
Investire in Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 implica considerare l'intervallo annuale 17.25 - 20.80 e il prezzo attuale 20.61. Molti confrontano 3.52% e 15.53% prima di effettuare ordini su 20.61 o 20.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SYF-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Synchrony Financial?
Il prezzo massimo di Synchrony Financial nell'ultimo anno è stato 20.80. All'interno di 17.25 - 20.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Synchrony Financial?
Il prezzo più basso di Synchrony Financial (SYF-PA) nel corso dell'anno è stato 17.25. Confrontandolo con gli attuali 20.61 e 17.25 - 20.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SYF-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SYF-PA?
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.45 e 15.53%.
- Chiusura Precedente
- 20.45
- Apertura
- 20.43
- Bid
- 20.61
- Ask
- 20.91
- Minimo
- 20.37
- Massimo
- 20.64
- Volume
- 60
- Variazione giornaliera
- 0.78%
- Variazione Mensile
- 3.52%
- Variazione Semestrale
- 15.53%
- Variazione Annuale
- 15.53%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4