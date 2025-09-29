- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40
El tipo de cambio de SYF-PA de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.37, mientras que el máximo ha alcanzado 20.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SYF-PA hoy?
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) se evalúa hoy en 20.61. El instrumento se negocia dentro de 0.78%; el cierre de ayer ha sido 20.45 y el volumen comercial ha alcanzado 60. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SYF-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40?
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 se evalúa actualmente en 20.61. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.53% y USD. Monitoree los movimientos de SYF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SYF-PA?
Puede comprar acciones de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) al precio actual de 20.61. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.61 o 20.91, mientras que 60 y 0.88% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SYF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SYF-PA?
Invertir en Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 implica tener en cuenta el rango anual 17.25 - 20.80 y el precio actual 20.61. Muchos comparan 3.52% y 15.53% antes de colocar órdenes en 20.61 o 20.91. Estudie los cambios diarios de precios de SYF-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Synchrony Financial?
El precio más alto de Synchrony Financial (SYF-PA) en el último año ha sido 20.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.25 - 20.80, una comparación con 20.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Synchrony Financial?
El precio más bajo de Synchrony Financial (SYF-PA) para el año ha sido 17.25. La comparación con los actuales 20.61 y 17.25 - 20.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SYF-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SYF-PA?
En el pasado, Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.45 y 15.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.45
- Open
- 20.43
- Bid
- 20.61
- Ask
- 20.91
- Low
- 20.37
- High
- 20.64
- Volumen
- 60
- Cambio diario
- 0.78%
- Cambio mensual
- 3.52%
- Cambio a 6 meses
- 15.53%
- Cambio anual
- 15.53%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.