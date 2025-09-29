- Обзор рынка
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40
Курс SYF-PA за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.37, а максимальная — 20.64.
Следите за динамикой Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SYF-PA сегодня?
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) сегодня оценивается на уровне 20.60. Инструмент торгуется в пределах 0.73%, вчерашнее закрытие составило 20.45, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYF-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40?
Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 в настоящее время оценивается в 20.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.47% и USD. Отслеживайте движения SYF-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции SYF-PA?
Вы можете купить акции Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) по текущей цене 20.60. Ордера обычно размещаются около 20.60 или 20.90, тогда как 57 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYF-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SYF-PA?
Инвестирование в Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 предполагает учет годового диапазона 17.25 - 20.80 и текущей цены 20.60. Многие сравнивают 3.47% и 15.47% перед размещением ордеров на 20.60 или 20.90. Изучайте ежедневные изменения цены SYF-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Synchrony Financial?
Самая высокая цена Synchrony Financial (SYF-PA) за последний год составила 20.80. Акции заметно колебались в пределах 17.25 - 20.80, сравнение с 20.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Synchrony Financial?
Самая низкая цена Synchrony Financial (SYF-PA) за год составила 17.25. Сравнение с текущими 20.60 и 17.25 - 20.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYF-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SYF-PA?
В прошлом Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.45 и 15.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.45
- Open
- 20.43
- Bid
- 20.60
- Ask
- 20.90
- Low
- 20.37
- High
- 20.64
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 3.47%
- 6-месячное изменение
- 15.47%
- Годовое изменение
- 15.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%