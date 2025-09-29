КотировкиРазделы
SYF-PA: Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40

20.60 USD 0.15 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SYF-PA за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.37, а максимальная — 20.64.

Следите за динамикой Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SYF-PA сегодня?

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) сегодня оценивается на уровне 20.60. Инструмент торгуется в пределах 0.73%, вчерашнее закрытие составило 20.45, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SYF-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40?

Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 в настоящее время оценивается в 20.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.47% и USD. Отслеживайте движения SYF-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции SYF-PA?

Вы можете купить акции Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 (SYF-PA) по текущей цене 20.60. Ордера обычно размещаются около 20.60 или 20.90, тогда как 57 и 0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SYF-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SYF-PA?

Инвестирование в Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 предполагает учет годового диапазона 17.25 - 20.80 и текущей цены 20.60. Многие сравнивают 3.47% и 15.47% перед размещением ордеров на 20.60 или 20.90. Изучайте ежедневные изменения цены SYF-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Synchrony Financial?

Самая высокая цена Synchrony Financial (SYF-PA) за последний год составила 20.80. Акции заметно колебались в пределах 17.25 - 20.80, сравнение с 20.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Synchrony Financial?

Самая низкая цена Synchrony Financial (SYF-PA) за год составила 17.25. Сравнение с текущими 20.60 и 17.25 - 20.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SYF-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SYF-PA?

В прошлом Synchrony Financial Depositary Shares, each Representing a 1/40 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.45 и 15.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.37 20.64
Годовой диапазон
17.25 20.80
Предыдущее закрытие
20.45
Open
20.43
Bid
20.60
Ask
20.90
Low
20.37
High
20.64
Объем
57
Дневное изменение
0.73%
Месячное изменение
3.47%
6-месячное изменение
15.47%
Годовое изменение
15.47%
