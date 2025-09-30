- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RZLVW: REZOLVE AI PLC
A taxa do RZLVW para hoje mudou para -18.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.7700 e o mais alto foi 2.5100.
Veja a dinâmica do par de moedas REZOLVE AI PLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RZLVW hoje?
Hoje REZOLVE AI PLC (RZLVW) está avaliado em 1.9699. O instrumento é negociado dentro de -18.60%, o fechamento de ontem foi 2.4200, e o volume de negociação atingiu 504. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RZLVW em tempo real.
As ações de REZOLVE AI PLC pagam dividendos?
Atualmente REZOLVE AI PLC está avaliado em 1.9699. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1119.00% e USD. Monitore os movimentos de RZLVW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RZLVW?
Você pode comprar ações de REZOLVE AI PLC (RZLVW) pelo preço atual 1.9699. Ordens geralmente são executadas perto de 1.9699 ou 1.9729, enquanto 504 e -18.60% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RZLVW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RZLVW?
Investir em REZOLVE AI PLC envolve considerar a faixa anual 0.0860 - 3.0000 e o preço atual 1.9699. Muitos comparam 107.36% e 726.30% antes de enviar ordens em 1.9699 ou 1.9729. Estude as mudanças diárias de preço de RZLVW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações REZOLVE AI PLC?
O maior preço de REZOLVE AI PLC (RZLVW) no último ano foi 3.0000. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0860 - 3.0000, e a comparação com 2.4200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de REZOLVE AI PLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações REZOLVE AI PLC?
O menor preço de REZOLVE AI PLC (RZLVW) no ano foi 0.0860. A comparação com o preço atual 1.9699 e 0.0860 - 3.0000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RZLVW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RZLVW?
No passado REZOLVE AI PLC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.4200 e 1119.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 2.4200
- Open
- 2.4200
- Bid
- 1.9699
- Ask
- 1.9729
- Low
- 1.7700
- High
- 2.5100
- Volume
- 504
- Mudança diária
- -18.60%
- Mudança mensal
- 107.36%
- Mudança de 6 meses
- 726.30%
- Mudança anual
- 1119.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4