RZLVW: REZOLVE AI PLC
Le taux de change de RZLVW a changé de -18.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.7700 et à un maximum de 2.5100.
Suivez la dynamique REZOLVE AI PLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RZLVW aujourd'hui ?
L'action REZOLVE AI PLC est cotée à 1.9699 aujourd'hui. Elle se négocie dans -18.60%, a clôturé hier à 2.4200 et son volume d'échange a atteint 504. Le graphique en temps réel du cours de RZLVW présente ces mises à jour.
L'action REZOLVE AI PLC verse-t-elle des dividendes ?
REZOLVE AI PLC est actuellement valorisé à 1.9699. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1119.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RZLVW.
Comment acheter des actions RZLVW ?
Vous pouvez acheter des actions REZOLVE AI PLC au cours actuel de 1.9699. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.9699 ou de 1.9729, le 504 et le -18.60% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RZLVW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RZLVW ?
Investir dans REZOLVE AI PLC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0860 - 3.0000 et le prix actuel 1.9699. Beaucoup comparent 107.36% et 726.30% avant de passer des ordres à 1.9699 ou 1.9729. Consultez le graphique du cours de RZLVW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action REZOLVE AI PLC ?
Le cours le plus élevé de REZOLVE AI PLC l'année dernière était 3.0000. Au cours de 0.0860 - 3.0000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.4200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de REZOLVE AI PLC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action REZOLVE AI PLC ?
Le cours le plus bas de REZOLVE AI PLC (RZLVW) sur l'année a été 0.0860. Sa comparaison avec 1.9699 et 0.0860 - 3.0000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RZLVW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RZLVW a-t-elle été divisée ?
REZOLVE AI PLC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.4200 et 1119.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.4200
- Ouverture
- 2.4200
- Bid
- 1.9699
- Ask
- 1.9729
- Plus Bas
- 1.7700
- Plus Haut
- 2.5100
- Volume
- 504
- Changement quotidien
- -18.60%
- Changement Mensuel
- 107.36%
- Changement à 6 Mois
- 726.30%
- Changement Annuel
- 1119.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4