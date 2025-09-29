- Обзор рынка
RZLVW: REZOLVE AI PLC
Курс RZLVW за сегодня изменился на -16.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.7700, а максимальная — 2.5100.
Следите за динамикой REZOLVE AI PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RZLVW сегодня?
REZOLVE AI PLC (RZLVW) сегодня оценивается на уровне 2.0312. Инструмент торгуется в пределах -16.07%, вчерашнее закрытие составило 2.4200, а торговый объем достиг 484. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RZLVW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REZOLVE AI PLC?
REZOLVE AI PLC в настоящее время оценивается в 2.0312. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1156.93% и USD. Отслеживайте движения RZLVW на графике в реальном времени.
Как купить акции RZLVW?
Вы можете купить акции REZOLVE AI PLC (RZLVW) по текущей цене 2.0312. Ордера обычно размещаются около 2.0312 или 2.0342, тогда как 484 и -16.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RZLVW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RZLVW?
Инвестирование в REZOLVE AI PLC предполагает учет годового диапазона 0.0860 - 3.0000 и текущей цены 2.0312. Многие сравнивают 113.81% и 752.01% перед размещением ордеров на 2.0312 или 2.0342. Изучайте ежедневные изменения цены RZLVW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REZOLVE AI PLC?
Самая высокая цена REZOLVE AI PLC (RZLVW) за последний год составила 3.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.0860 - 3.0000, сравнение с 2.4200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REZOLVE AI PLC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REZOLVE AI PLC?
Самая низкая цена REZOLVE AI PLC (RZLVW) за год составила 0.0860. Сравнение с текущими 2.0312 и 0.0860 - 3.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RZLVW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RZLVW?
В прошлом REZOLVE AI PLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.4200 и 1156.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.4200
- Open
- 2.4200
- Bid
- 2.0312
- Ask
- 2.0342
- Low
- 1.7700
- High
- 2.5100
- Объем
- 484
- Дневное изменение
- -16.07%
- Месячное изменение
- 113.81%
- 6-месячное изменение
- 752.01%
- Годовое изменение
- 1156.93%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%