RZLVW: REZOLVE AI PLC

2.0312 USD 0.3888 (16.07%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RZLVW за сегодня изменился на -16.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.7700, а максимальная — 2.5100.

Следите за динамикой REZOLVE AI PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RZLVW сегодня?

REZOLVE AI PLC (RZLVW) сегодня оценивается на уровне 2.0312. Инструмент торгуется в пределах -16.07%, вчерашнее закрытие составило 2.4200, а торговый объем достиг 484. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RZLVW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REZOLVE AI PLC?

REZOLVE AI PLC в настоящее время оценивается в 2.0312. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1156.93% и USD. Отслеживайте движения RZLVW на графике в реальном времени.

Как купить акции RZLVW?

Вы можете купить акции REZOLVE AI PLC (RZLVW) по текущей цене 2.0312. Ордера обычно размещаются около 2.0312 или 2.0342, тогда как 484 и -16.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RZLVW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RZLVW?

Инвестирование в REZOLVE AI PLC предполагает учет годового диапазона 0.0860 - 3.0000 и текущей цены 2.0312. Многие сравнивают 113.81% и 752.01% перед размещением ордеров на 2.0312 или 2.0342. Изучайте ежедневные изменения цены RZLVW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REZOLVE AI PLC?

Самая высокая цена REZOLVE AI PLC (RZLVW) за последний год составила 3.0000. Акции заметно колебались в пределах 0.0860 - 3.0000, сравнение с 2.4200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REZOLVE AI PLC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REZOLVE AI PLC?

Самая низкая цена REZOLVE AI PLC (RZLVW) за год составила 0.0860. Сравнение с текущими 2.0312 и 0.0860 - 3.0000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RZLVW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RZLVW?

В прошлом REZOLVE AI PLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.4200 и 1156.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.7700 2.5100
Годовой диапазон
0.0860 3.0000
Предыдущее закрытие
2.4200
Open
2.4200
Bid
2.0312
Ask
2.0342
Low
1.7700
High
2.5100
Объем
484
Дневное изменение
-16.07%
Месячное изменение
113.81%
6-месячное изменение
752.01%
Годовое изменение
1156.93%
