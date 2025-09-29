RZLVW: REZOLVE AI PLC
今日RZLVW汇率已更改-18.60%。当日，交易品种以低点1.7700和高点2.5100进行交易。
关注REZOLVE AI PLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RZLVW股票今天的价格是多少？
REZOLVE AI PLC股票今天的定价为1.9699。它在-18.60%范围内交易，昨天的收盘价为2.4200，交易量达到504。RZLVW的实时价格图表显示了这些更新。
REZOLVE AI PLC股票是否支付股息？
REZOLVE AI PLC目前的价值为1.9699。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1119.00%和USD。实时查看图表以跟踪RZLVW走势。
如何购买RZLVW股票？
您可以以1.9699的当前价格购买REZOLVE AI PLC股票。订单通常设置在1.9699或1.9729附近，而504和-18.60%显示市场活动。立即关注RZLVW的实时图表更新。
如何投资RZLVW股票？
投资REZOLVE AI PLC需要考虑年度范围0.0860 - 3.0000和当前价格1.9699。许多人在以1.9699或1.9729下订单之前，会比较107.36%和。实时查看RZLVW价格图表，了解每日变化。
REZOLVE AI PLC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REZOLVE AI PLC的最高价格是3.0000。在0.0860 - 3.0000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REZOLVE AI PLC的绩效。
REZOLVE AI PLC股票的最低价格是多少？
REZOLVE AI PLC（RZLVW）的最低价格为0.0860。将其与当前的1.9699和0.0860 - 3.0000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RZLVW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RZLVW股票是什么时候拆分的？
REZOLVE AI PLC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.4200和1119.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.4200
- 开盘价
- 2.4200
- 卖价
- 1.9699
- 买价
- 1.9729
- 最低价
- 1.7700
- 最高价
- 2.5100
- 交易量
- 504
- 日变化
- -18.60%
- 月变化
- 107.36%
- 6个月变化
- 726.30%
- 年变化
- 1119.00%
