- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RZLVW: REZOLVE AI PLC
RZLVWの今日の為替レートは、-18.60%変化しました。日中、通貨は1あたり1.7700の安値と2.5100の高値で取引されました。
REZOLVE AI PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
RZLVW株の現在の価格は？
REZOLVE AI PLCの株価は本日1.9699です。-18.60%内で取引され、前日の終値は2.4200、取引量は504に達しました。RZLVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
REZOLVE AI PLCの株は配当を出しますか？
REZOLVE AI PLCの現在の価格は1.9699です。配当方針は会社によりますが、投資家は1119.00%やUSDにも注目します。RZLVWの動きはライブチャートで確認できます。
RZLVW株を買う方法は？
REZOLVE AI PLCの株は現在1.9699で購入可能です。注文は通常1.9699または1.9729付近で行われ、504や-18.60%が市場の動きを示します。RZLVWの最新情報はライブチャートで確認できます。
RZLVW株に投資する方法は？
REZOLVE AI PLCへの投資では、年間の値幅0.0860 - 3.0000と現在の1.9699を考慮します。注文は多くの場合1.9699や1.9729で行われる前に、107.36%や726.30%と比較されます。RZLVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REZOLVE AI PLCの株の最高値は？
REZOLVE AI PLCの過去1年の最高値は3.0000でした。0.0860 - 3.0000内で株価は大きく変動し、2.4200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REZOLVE AI PLCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REZOLVE AI PLCの株の最低値は？
REZOLVE AI PLC(RZLVW)の年間最安値は0.0860でした。現在の1.9699や0.0860 - 3.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RZLVWの動きはライブチャートで確認できます。
RZLVWの株式分割はいつ行われましたか？
REZOLVE AI PLCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.4200、1119.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.4200
- 始値
- 2.4200
- 買値
- 1.9699
- 買値
- 1.9729
- 安値
- 1.7700
- 高値
- 2.5100
- 出来高
- 504
- 1日の変化
- -18.60%
- 1ヶ月の変化
- 107.36%
- 6ヶ月の変化
- 726.30%
- 1年の変化
- 1119.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前