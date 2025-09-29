クォートセクション
通貨 / RZLVW
株に戻る

RZLVW: REZOLVE AI PLC

1.9699 USD 0.4501 (18.60%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RZLVWの今日の為替レートは、-18.60%変化しました。日中、通貨は1あたり1.7700の安値と2.5100の高値で取引されました。

REZOLVE AI PLCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

RZLVW株の現在の価格は？

REZOLVE AI PLCの株価は本日1.9699です。-18.60%内で取引され、前日の終値は2.4200、取引量は504に達しました。RZLVWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

REZOLVE AI PLCの株は配当を出しますか？

REZOLVE AI PLCの現在の価格は1.9699です。配当方針は会社によりますが、投資家は1119.00%やUSDにも注目します。RZLVWの動きはライブチャートで確認できます。

RZLVW株を買う方法は？

REZOLVE AI PLCの株は現在1.9699で購入可能です。注文は通常1.9699または1.9729付近で行われ、504や-18.60%が市場の動きを示します。RZLVWの最新情報はライブチャートで確認できます。

RZLVW株に投資する方法は？

REZOLVE AI PLCへの投資では、年間の値幅0.0860 - 3.0000と現在の1.9699を考慮します。注文は多くの場合1.9699や1.9729で行われる前に、107.36%や726.30%と比較されます。RZLVWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

REZOLVE AI PLCの株の最高値は？

REZOLVE AI PLCの過去1年の最高値は3.0000でした。0.0860 - 3.0000内で株価は大きく変動し、2.4200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REZOLVE AI PLCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

REZOLVE AI PLCの株の最低値は？

REZOLVE AI PLC(RZLVW)の年間最安値は0.0860でした。現在の1.9699や0.0860 - 3.0000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RZLVWの動きはライブチャートで確認できます。

RZLVWの株式分割はいつ行われましたか？

REZOLVE AI PLCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.4200、1119.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.7700 2.5100
1年のレンジ
0.0860 3.0000
以前の終値
2.4200
始値
2.4200
買値
1.9699
買値
1.9729
安値
1.7700
高値
2.5100
出来高
504
1日の変化
-18.60%
1ヶ月の変化
107.36%
6ヶ月の変化
726.30%
1年の変化
1119.00%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待