RZLVW: REZOLVE AI PLC
Der Wechselkurs von RZLVW hat sich für heute um -18.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.7700 bis zu einem Hoch von 2.5100 gehandelt.
Verfolgen Sie die REZOLVE AI PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RZLVW heute?
Die Aktie von REZOLVE AI PLC (RZLVW) notiert heute bei 1.9699. Sie wird innerhalb einer Spanne von -18.60% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.4200 und das Handelsvolumen erreichte 504. Das Live-Chart von RZLVW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RZLVW Dividenden?
REZOLVE AI PLC wird derzeit mit 1.9699 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1119.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RZLVW zu verfolgen.
Wie kaufe ich RZLVW-Aktien?
Sie können Aktien von REZOLVE AI PLC (RZLVW) zum aktuellen Kurs von 1.9699 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.9699 oder 1.9729 platziert, während 504 und -18.60% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RZLVW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RZLVW-Aktien?
Bei einer Investition in REZOLVE AI PLC müssen die jährliche Spanne 0.0860 - 3.0000 und der aktuelle Kurs 1.9699 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 107.36% und 726.30%, bevor sie Orders zu 1.9699 oder 1.9729 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RZLVW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REZOLVE AI PLC?
Der höchste Kurs von REZOLVE AI PLC (RZLVW) im vergangenen Jahr lag bei 3.0000. Innerhalb von 0.0860 - 3.0000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.4200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von REZOLVE AI PLC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REZOLVE AI PLC?
Der niedrigste Kurs von REZOLVE AI PLC (RZLVW) im Laufe des Jahres betrug 0.0860. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.9699 und der Spanne 0.0860 - 3.0000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RZLVW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RZLVW statt?
REZOLVE AI PLC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.4200 und 1119.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.4200
- Eröffnung
- 2.4200
- Bid
- 1.9699
- Ask
- 1.9729
- Tief
- 1.7700
- Hoch
- 2.5100
- Volumen
- 504
- Tagesänderung
- -18.60%
- Monatsänderung
- 107.36%
- 6-Monatsänderung
- 726.30%
- Jahresänderung
- 1119.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4