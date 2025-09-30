- Visão do mercado
RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative
A taxa do RWT-PA para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.16 e o mais alto foi 25.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RWT-PA hoje?
Hoje Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) está avaliado em 25.42. O instrumento é negociado dentro de 0.43%, o fechamento de ontem foi 25.31, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RWT-PA em tempo real.
As ações de Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative pagam dividendos?
Atualmente Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative está avaliado em 25.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.29% e USD. Monitore os movimentos de RWT-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RWT-PA?
Você pode comprar ações de Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) pelo preço atual 25.42. Ordens geralmente são executadas perto de 25.42 ou 25.72, enquanto 28 e 0.47% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RWT-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RWT-PA?
Investir em Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative envolve considerar a faixa anual 24.27 - 25.96 e o preço atual 25.42. Muitos comparam -0.31% e 2.29% antes de enviar ordens em 25.42 ou 25.72. Estude as mudanças diárias de preço de RWT-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações REDWOOD TRUST INC?
O maior preço de REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) no último ano foi 25.96. As ações oscilaram bastante dentro de 24.27 - 25.96, e a comparação com 25.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações REDWOOD TRUST INC?
O menor preço de REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) no ano foi 24.27. A comparação com o preço atual 25.42 e 24.27 - 25.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RWT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RWT-PA?
No passado Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.31 e 2.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.31
- Open
- 25.30
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Low
- 25.16
- High
- 25.60
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- -0.31%
- Mudança de 6 meses
- 2.29%
- Mudança anual
- 2.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4