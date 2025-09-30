CotaçõesSeções
Moedas / RWT-PA
RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative

25.42 USD 0.11 (0.43%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RWT-PA para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.16 e o mais alto foi 25.60.

Veja a dinâmica do par de moedas Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RWT-PA hoje?

Hoje Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) está avaliado em 25.42. O instrumento é negociado dentro de 0.43%, o fechamento de ontem foi 25.31, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RWT-PA em tempo real.

As ações de Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative pagam dividendos?

Atualmente Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative está avaliado em 25.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.29% e USD. Monitore os movimentos de RWT-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RWT-PA?

Você pode comprar ações de Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative (RWT-PA) pelo preço atual 25.42. Ordens geralmente são executadas perto de 25.42 ou 25.72, enquanto 28 e 0.47% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RWT-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RWT-PA?

Investir em Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative envolve considerar a faixa anual 24.27 - 25.96 e o preço atual 25.42. Muitos comparam -0.31% e 2.29% antes de enviar ordens em 25.42 ou 25.72. Estude as mudanças diárias de preço de RWT-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações REDWOOD TRUST INC?

O maior preço de REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) no último ano foi 25.96. As ações oscilaram bastante dentro de 24.27 - 25.96, e a comparação com 25.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações REDWOOD TRUST INC?

O menor preço de REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) no ano foi 24.27. A comparação com o preço atual 25.42 e 24.27 - 25.96 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RWT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RWT-PA?

No passado Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.31 e 2.29% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.16 25.60
Faixa anual
24.27 25.96
Fechamento anterior
25.31
Open
25.30
Bid
25.42
Ask
25.72
Low
25.16
High
25.60
Volume
28
Mudança diária
0.43%
Mudança mensal
-0.31%
Mudança de 6 meses
2.29%
Mudança anual
2.29%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4