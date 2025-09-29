报价部分
货币 / RWT-PA
回到股票

RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative

25.42 USD 0.11 (0.43%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RWT-PA汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点25.16和高点25.60进行交易。

关注Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RWT-PA股票今天的价格是多少？

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative股票今天的定价为25.42。它在0.43%范围内交易，昨天的收盘价为25.31，交易量达到28。RWT-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative股票是否支付股息？

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative目前的价值为25.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.29%和USD。实时查看图表以跟踪RWT-PA走势。

如何购买RWT-PA股票？

您可以以25.42的当前价格购买Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative股票。订单通常设置在25.42或25.72附近，而28和0.47%显示市场活动。立即关注RWT-PA的实时图表更新。

如何投资RWT-PA股票？

投资Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative需要考虑年度范围24.27 - 25.96和当前价格25.42。许多人在以25.42或25.72下订单之前，会比较-0.31%和。实时查看RWT-PA价格图表，了解每日变化。

REDWOOD TRUST INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REDWOOD TRUST INC的最高价格是25.96。在24.27 - 25.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative的绩效。

REDWOOD TRUST INC股票的最低价格是多少？

REDWOOD TRUST INC（RWT-PA）的最低价格为24.27。将其与当前的25.42和24.27 - 25.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RWT-PA股票是什么时候拆分的？

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.31和2.29%中可见。

日范围
25.16 25.60
年范围
24.27 25.96
前一天收盘价
25.31
开盘价
25.30
卖价
25.42
买价
25.72
最低价
25.16
最高价
25.60
交易量
28
日变化
0.43%
月变化
-0.31%
6个月变化
2.29%
年变化
2.29%
