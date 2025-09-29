RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative
今日RWT-PA汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点25.16和高点25.60进行交易。
关注Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RWT-PA股票今天的价格是多少？
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative股票今天的定价为25.42。它在0.43%范围内交易，昨天的收盘价为25.31，交易量达到28。RWT-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative股票是否支付股息？
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative目前的价值为25.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.29%和USD。实时查看图表以跟踪RWT-PA走势。
如何购买RWT-PA股票？
您可以以25.42的当前价格购买Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative股票。订单通常设置在25.42或25.72附近，而28和0.47%显示市场活动。立即关注RWT-PA的实时图表更新。
如何投资RWT-PA股票？
投资Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative需要考虑年度范围24.27 - 25.96和当前价格25.42。许多人在以25.42或25.72下订单之前，会比较-0.31%和。实时查看RWT-PA价格图表，了解每日变化。
REDWOOD TRUST INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REDWOOD TRUST INC的最高价格是25.96。在24.27 - 25.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative的绩效。
REDWOOD TRUST INC股票的最低价格是多少？
REDWOOD TRUST INC（RWT-PA）的最低价格为24.27。将其与当前的25.42和24.27 - 25.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RWT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RWT-PA股票是什么时候拆分的？
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.31和2.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.31
- 开盘价
- 25.30
- 卖价
- 25.42
- 买价
- 25.72
- 最低价
- 25.16
- 最高价
- 25.60
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- -0.31%
- 6个月变化
- 2.29%
- 年变化
- 2.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值