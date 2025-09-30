QuotazioniSezioni
RWT-PA
RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative

25.42 USD 0.11 (0.43%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RWT-PA ha avuto una variazione del 0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.16 e ad un massimo di 25.60.

Segui le dinamiche di Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RWT-PA oggi?

Oggi le azioni Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative sono prezzate a 25.42. Viene scambiato all'interno di 0.43%, la chiusura di ieri è stata 25.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RWT-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative pagano dividendi?

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative è attualmente valutato a 25.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RWT-PA.

Come acquistare azioni RWT-PA?

Puoi acquistare azioni Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative al prezzo attuale di 25.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.42 o 25.72, mentre 28 e 0.47% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RWT-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RWT-PA?

Investire in Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative implica considerare l'intervallo annuale 24.27 - 25.96 e il prezzo attuale 25.42. Molti confrontano -0.31% e 2.29% prima di effettuare ordini su 25.42 o 25.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RWT-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni REDWOOD TRUST INC?

Il prezzo massimo di REDWOOD TRUST INC nell'ultimo anno è stato 25.96. All'interno di 24.27 - 25.96, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REDWOOD TRUST INC?

Il prezzo più basso di REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) nel corso dell'anno è stato 24.27. Confrontandolo con gli attuali 25.42 e 24.27 - 25.96 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RWT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RWT-PA?

Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.31 e 2.29%.

Intervallo Giornaliero
25.16 25.60
Intervallo Annuale
24.27 25.96
Chiusura Precedente
25.31
Apertura
25.30
Bid
25.42
Ask
25.72
Minimo
25.16
Massimo
25.60
Volume
28
Variazione giornaliera
0.43%
Variazione Mensile
-0.31%
Variazione Semestrale
2.29%
Variazione Annuale
2.29%
