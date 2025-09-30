- Aperçu
RWT-PA: Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative
Le taux de change de RWT-PA a changé de 0.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.16 et à un maximum de 25.60.
Suivez la dynamique Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RWT-PA aujourd'hui ?
L'action Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative est cotée à 25.42 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.43%, a clôturé hier à 25.31 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de RWT-PA présente ces mises à jour.
L'action Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative verse-t-elle des dividendes ?
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative est actuellement valorisé à 25.42. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RWT-PA.
Comment acheter des actions RWT-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative au cours actuel de 25.42. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.42 ou de 25.72, le 28 et le 0.47% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RWT-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RWT-PA ?
Investir dans Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.27 - 25.96 et le prix actuel 25.42. Beaucoup comparent -0.31% et 2.29% avant de passer des ordres à 25.42 ou 25.72. Consultez le graphique du cours de RWT-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action REDWOOD TRUST INC ?
Le cours le plus élevé de REDWOOD TRUST INC l'année dernière était 25.96. Au cours de 24.27 - 25.96, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action REDWOOD TRUST INC ?
Le cours le plus bas de REDWOOD TRUST INC (RWT-PA) sur l'année a été 24.27. Sa comparaison avec 25.42 et 24.27 - 25.96 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RWT-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RWT-PA a-t-elle été divisée ?
Redwood Trust, Inc. 10.00% Series A Fixed-Rate Reset Cumulative a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.31 et 2.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.31
- Ouverture
- 25.30
- Bid
- 25.42
- Ask
- 25.72
- Plus Bas
- 25.16
- Plus Haut
- 25.60
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- 0.43%
- Changement Mensuel
- -0.31%
- Changement à 6 Mois
- 2.29%
- Changement Annuel
- 2.29%
